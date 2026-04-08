Mesaj mafiot în fotbalul italian. Scalpul unui vițel, atârnat de gardul casei unui președinte de club

Act de intimidare împotriva lui Giovanni Di Mauro, președintele echipei de fotbal Acireale (Serie D). Un scalp de vițel a fost atârnat în țeapa de la gardul casei sale. Incidentul datează din noaptea de Duminică a Paștelui, iar celui căruia îi era destinat a găsit a doua zi coarnele atârnate amenințător.

Persoane necunoscute au lăsat o scalp de vițel legată cu o frânghie înnodată în fața casei managerului. Incidentul macabru a fost dezvăluit chiar de club, care a scris într-un comunicat că acest „act josnic, cu accente mafiote, este cel mai recent dintr-o lungă serie de incidente foarte grave comise împotriva proprietarului Giovanni Di Mauro, în urma demonstrației josnice organizate duminică, 29 martie, după meciul împotriva lui Sambiase”.

Actul ar fi fost motivat de furia față de seria de rezultate slabe ale echipei din ultimele 18 luni.

Clubul susține, de asemenea, că „a căutat întotdeauna dialogul, chiar și în cele mai dificile perioade de protest, dar a primit un refuz ferm și, de fapt, o escaladare a hărțuirii, intimidării și comportamentului mafiot împotriva sa”. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru a identifica autorii.