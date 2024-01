Marele regret al lui Gabi Balint. Meciul capital pe care visează să-l mai joace o dată

Gabi Balint a acordat un interviu în exclusivitate pentru Weekend Adevărul, pe care-l puteți citi aici. Fostul mare internațional a mărturisit, în aceeași discuție, care a fost cea mai mare peerformanță din cariera sa, dar și cel mai mare regret. Actualul analist tv a vorbit și despre sfatul simplu primit de la părinți, când a plecat de acasă, și pe care l-a urmat pe tot parcursul vieții.

L-am întrebat pe Gabi Balint care ar fi punctul pe care l-ar schimba dacă s-ar putea întoarce în timp. A răspuns pe nerăsuflate: ”Categoric aș vrea să rejoc finala Cupei Intercontinentale pe care am disputat-o în decembrie 1986 la Tokyo (n.r. Steaua - River Plate 0-1). Pentru că atunci am avut o ocazie destul de mare. Am pătruns în dreapta puțin în unghi și am șutat pe lângă bară. Sunt sigur că acum aș fi marcat golul victoriei și nu ar mai fi ajuns ei să ne egaleze apoi. Ăsta e meciul pe care l-aș rejuca și asta aș schimba. Aș marca golul pe care l-am avut în vârful bocancului”, a mărturisit Gabi Balint.

Cea mai bare bucurie: când a atins Cupa Campionilor

Fostul internațional a trecut peste marele regret și ne-a descris care a fost cel mai mare succes trăit pe teren. ”Cea mai mare bucurie am trăit-o când am atins Cupa Campionilor Europeni. Nu mă așteptam, a fost un vis care a devenit realitate și pentru mine era categoric cel mai important trofeu european. Practic, din acel moment începeam să mă gândesc să realizez ceva și cu echipa națională, la nivel înalt. Îmi doream mult să ajung și la un campionat mondial, ceea ce s-a întâmplat patru ani mai târziu. Deja cu echipa de club atinsesem maximum. Nu știu dacă mi-a schimbat viața acel moment, eram deja jucător profesionist, dar cu siguranță am câștigat mult mai mulți suporteri în momentul acela”.

Sfatul părinților, respectat cu sfințenie

Gabi Balint a povestit pentru Weekend Adevărul și cu ce a plecat de acasă, din Năsăud, ca să cucerească lumea. ”Părinții, când am plecat de acasă, mi-au zis: „Ai grijă ce faci. Să nu ne faci de rușine“. Asta e o vorbă din Ardeal. Vezi pe unde te duci, ce faci pe acolo, să nu ne faci de rușine.

Iar ca sfat profesional, cred că cel mai bun probabil că l-am primit de la Iordănescu. El a văzut că îmi place golul și îmi spunea tot timpul: „Chiar dacă joci mai prost într-un meci, nu îți iese ceva, că se pot întâmpla lucruri de genul acesta, încearcă să marchezi“. Nu contează că ai jucat mai puțin bine în acel meci, pe durata lui. Și cam acesta a fost și țelul meu”.