Marea finală a Campionatului Național de Drift, în acest weekend, pe un circuit urban la Ploiești

Ultima etapă a sezonului 2025 din Campionatul Național de Drift, care va decide campionul național din acest an, se va desfășura la finalul săptămânii pe un traseu special amenajat, pentru prima oară, chiar în centrul municipiului Ploiești.

Peste 50 de piloți din șase țări s-au înscris la etapa a cincea, organizată sâmbătă și duminică de RoDrift în zona Piața Eroilor. Organizatorii se așteaptă la peste 5.000 de spectatori, care vor asista la spectaculoasele battle-uri din marea finală.

Este pentru prima dată când municipiul Ploiești figurează în calendarul celei mai spectaculoase discipline din automobilismul sportiv, care a adunat zeci de mii de spectatori la precedentele patru etape – două disputate pe circuitul Transilvania Motor Ring și două în Capitală, la Palatul Parlamentului și în jurul Arenei Naționale.

Marele favorit la câștigarea titlului este ucraineanul Roman Zelinsky, lider în clasament cu 410 puncte. Singurul care îl mai poate detrona este campionul en-titre, Gabi Imre Jr., aflat pe locul secund cu 356 de puncte. Reamintim că locul 1 la o etapă aduce 100 de puncte, iar primul loc la calificări – 10 puncte suplimentare.

Zelinsky pilotează o Toyota de 740 CP, în timp ce tânărul brașovean Imre Jr. va concura cu un BMW de 700 CP. „Este greu, dar nu imposibil”, a declarat Imre Jr., care anul trecut, la doar 17 ani, devenea cel mai tânăr campion național din istoria României.

Etapa de la Ploiești reunește piloți din România, Bulgaria, Norvegia, Moldova, Ucraina și Italia. Printre numele importante se numără foștii campioni absoluți Ivan Ivanov, Claudiu Adam, Yordan Mladenov și Radu Moise, dar și piloți de top precum Natalia Iocsak, Miklos Laszlo sau Cătălin Trifan.

Prezentarea celor peste 50 de piloți va avea loc vineri seară, de la ora 18:00, în parcarea Shopping City Ploiești, accesul fiind gratuit. Sâmbătă sunt programate antrenamentele și calificările, iar duminică, de la ora 15:00, se vor desfășura battle-urile la clasele Pro și Semi Pro. Prețul biletelor începe de la 60 de lei și pot fi achiziționate de pe platforma rodrift.ro sau direct de la porțile de acces.