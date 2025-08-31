Marco Leu a urcat pe podium la debutul său oficial în Campionatul Național de Viteză în Coastă. Pe același traseu, tatăl său câștiga în 2019

Marco Leu, fiul legendarului Mihai Leu, a debutat cu o clasare pe podiumul debutanților în cadrul Cupei Mediașului la prima sa cursă oficială în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă.

Pe același traseu unde tatăl său câștiga în 2019 și își asigura primul titlu de campion la viteză în coastă, Marco a avut acum debutul. Luna trecută, la Sinaia, el a participat doar ca forlighter, rol în care a deschis traseul, fără să fie inclus în clasamente.

Pe un model Peugeot 208 R2, Marco a avut o evoluție constantă la etapa sibiană și chiar a avut emoții în prima zi, când a întâmpinat probleme la sistemul de frânare.

În manșele de concurs, care s-au desfășurat pe ploaie torențială, pilotul în vârstă de 32 de ani a fost precaut pentru a evita orice incident neplăcut, iar la final s-a clasat pe locul 3 atât în topul debutanților din campionat, cât și la clasa 7A.

În prima manșă, pe ploaie torențială, acesta a ajuns la capătul celor 3,1 kilometri în 2:05,702, în timp ce în cea de-a doua, tot pe asfalt umed, a fost cronometrat cu 2:02,027.

„Nu m-a interesat rezultatul în mod special, am venit să acumulez kilometri și experiență, sunt puțin surprins că am reușit să obțin podiumul. Îți dai seama că sunt bucuros”, a spus Marco.

În 2019, Mihai Leu obținea o victorie clară în etapa de la Mediaș și mai făcea un pas spre primul dintre cele trei titluri de campion național la viteză în coastă.

„Rezultatul ăsta îl dedic părinților mei, i-am avut în minte în aceste două zile. Mama, chiar dacă nu a venit fizic la Mediaș, e mereu alături de mine și mă susține necondiționat, iar tata cred că zâmbește de acolo de sus că îi continui visul”, a mai afirmat Marco.

Acesta a anunțat că va concura și la ultimele două etape ale sezonului de viteză în coastă, următoarea pe 20-21 septembrie la Râșnov, în timp ce finala este programată în perioada 4-5 octombrie, la Poiana Brașov.

„Îmi doresc să adun cât mai multă experiență fiindcă anul viitor vreau să fac sezon complet la viteză în coastă”, a adăugat Marco Leu.

Până la etapele de viteză în coastă, acesta va fi implicat direct în Trofeul Mihai Leu, a treia etapă din Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet, care va avea loc la Hunedoara în perioada 12-13 septembrie.