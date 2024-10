Mai are Halep viitor în tenisul de nivel înalt? Un antrenor a explicat situația Simonei, fără ocolișuri

Realist vorbind, la ora actuală, Halep dă semne că e mai aproape de retragere decât de o revenire în top. Pe de altă parte, sportul e un izvor al poveștilor spectaculoase, al revenirilor demne de filme de Oscar.

Pornind de aici, putem spera că și Halep va reuși să atingă nivelul fabulos pe care l-a avut până să meargă din greșeală în greșeală, începând din 2022. Contactat de gsp.ro, Firicel Tomai, unul dintre antrenorii cu care „Simo“ a lucrat la începuturile carierei sale, a explicat de ce revenirea lui Halep în circuit a furnizat rezultate foarte slabe, departe de așteptările fanilor.

„La ea se pune, în continuare, problema legată de fizic. Până nu-și va reveni fizic... Partea bună e că a terminat meciul (n.r. – cel pierdut, luni, cu Yue Yuan, la Hong Kong) bine și n-a apelat la fizioterapeut. În condițiile acestea, dacă ea e sănătoasă, își poate ridica în câteva luni nivelul. Eu speram ca Simona Halep să se bazeze anul acesta, de la început, pe pregătire, iar acum, spre sfârșitul anului, să înceapă să mai câștige niște meciuri. Din păcate, din ce am văzut, ea n-a putut să facă lucrul acesta din cauza problemelor fizice și uite că abia acum, în ultima parte a anului, a început să joace niște turnee. Aici e problema!“, a spus Firicel Tomai.

Acesta rămâne, totuși, optimist că Simona poate reapărea în elita tenisului feminin.

„Dacă ea își dorește să rămână pe poziții, dacă vrea să rămână în business, în jocul acesta, poate că din iarnă, primăvară va începe să joace turnee și să câștige puncte. Ea jocul îl are, asta e foarte clar, tenisul nu se uită într-un an sau în doi ani! A dovedit-o și în primăvară, cu Badosa la Miami, când a fost vorba tot de partea fizică, ea fusese peste Badosa ca joc. Numai că n-a putut să țină ritmul fizic, și atunci cazi și mental. Haideți să ne gândim și la fetele care au întrerupt (n.r. - tenisul) ani în șir, care au născut sau au avut probleme, Wozniacki, Kerber, Osaka. Nu joacă la fel ca-n tinerețe, să nu aibă nicio durere dar, cu întărirea pregătirii fizice, cu răbdare și cu tact, se poate!“, a adăugat fostul antrenor al Simonei Halep.