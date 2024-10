Simona Halep (33 de ani, 883 WTA) duce o luptă dură, pe două fronturi, la ora actuală. În primul rând, trebuie să le facă fața unor adversare mult mai în formă, care n-au avut dezavantajul unei suspendări lungi. Apoi, trebuie să-și reacomodeze organismul cu un efort susținut, pentru a putea face față, în continuare, în lumea sportului de performanță.

Din păcate, această a doua misiune i-a creat mari probleme Simonei. Fiindcă, după revenirea în circuit, în luna martie, ea a suferit multiple probleme medicale. Despre cea mai gravă dintre ele a vorbit abia acum, la revenirea în țară. Potrivit gsp.ro, constănțeanca a oferit și o veste bună: la ora actuală, ea a scăpat de accidentările care au tot chinuit-o. De aceea, Simona vrea să încheie anul, jucând și la alte tunee.

Ce a spus Simona Halep la revenirea în țară?

*Vin după o accidentare, cu ruptură de cartilaje. E foarte greu să joci, dar acum nu mă mai doare. Nu vreau să o iau ca pe o luptă, încerc să dau cât pot de fiecare dată și să muncesc. Aceste meciuri fac parte din proces, nu mă deranjează. Nu e o dramă ce se întâmpla acum, e normal, a fost o perioadă lungă în care n-am jucat.

*Am câteva zile de pauză și voi discuta cu domnul Dobre (n.r. – antrenorul Daniel Dobre) să vedem ce se va întâmpla mai departe. Tenisul meu e OK, nu mai fac greșelile pe care le făceam înainte.

*Fizic, pe partea de meciuri, e mult mai dificil, e diferență de la antrenament la meci. Îmi va lua ceva să mă adaptez. La retur, mă descurcam și înainte și a rămas partea asta, serviciul a fost destul de slab. Nu o să fiu foarte critică cu mine, o să merg mai departe și o să văd ce o să fac.

*Vreau meciuri mai multe, am nevoie de victorii să prind încredere, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Ce fac acum e un bonus, am făcut destule în carieră și sunt împăcată. Am jucat doar 2-3 meciuri, n-am jucat cu jucătoare foarte puternice.

*Cu domnul antrenor Dobre mă înțeleg foarte bine, e un om care mă înțelege perfect și e răbdător, ceea ce e foarte important în acest moment al carierei mele. Sper să fiu bine. Prioritatea mea e antrenamentul, nu vreau zile libere.

