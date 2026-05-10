Louis Munteanu continuă show-ul în MLS! Românul traversează o formă incredibilă, cu 4 goluri înscrise în 3 meciuri consecutive

Louis Munteanu continuă să impresioneze în MLS, unde traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale din acest sezon. Atacantul român a punctat din nou pentru DC United, ajungând la patru goluri marcate în ultimele trei meciuri, însă echipa sa nu a reușit să păstreze avantajul în duelul cu Nashville SC, terminat la egalitate, scor 2-2.

Formația din Washington a avut un start excelent și a dominat prima parte a întâlnirii. Românul a deschis scorul după o fază foarte bine construită, finalizând cu capul o centrare venită de la Silvan Hefti. Golul i-a dat încredere gazdelor, care au continuat să atace și au făcut rapid 2-0 prin Lucas Bartlett.

Deși părea că meciul este complet sub controlul celor de la DC United, liderul Conferinței de Est a revenit puternic pe final. Madrigal a redus diferența în ultimele minute, iar apoi a reușit dubla chiar înainte de fluierul final, aducând un punct important pentru Nashville.

După această remiză, DC United se află pe locul cinci în clasament, cu 16 puncte acumulate în 12 etape. De cealaltă parte, Nashville SC își păstrează poziția de lider, având 24 de puncte după 11 partide.

Evoluția lui Munteanu a fost apreciată și de publicațiile de specialitate. Platforma SofaScore i-a oferit nota 7, una dintre cele mai mari din echipa gazdelor, doar portarul Johnson fiind evaluat mai bine.