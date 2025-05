Funcția pe care o va avea Loți Boloni la Sepsi. Covăsnenii fac tot posibilul să revină rapid în Superliga

Deși a pornit prima în play-out, Sepsi a retrogradat direct în Liga 2, după 9 meciuri de coșmar pentru echipa patronată de Laszlo Dioszegi. După 8 ani consecutivi în Superliga, covăsnenii vor juca în eșalonul secund al fotbalului românesc, dar încearcă revenirea rapidă pe prima scenă. Pentru acest lucru, finanțatorul echipei din Sfântu Gheorghe i-a cerut ajutorul lui Laszlo Boloni, fără angajament de un an.

Loți s-a întâlnit zilele trecute cu Laszlo Dioszegi la Budapesta, dar nu pentru a prelua echipa, ci pentru ca Sepsi să beneficieze de sfaturile și de experiența reputatului antrenor. Peste circa două săptămâni, Boloni se va deplasa la Sfântu Gheorghe, unde va fi numit președinte onorific al clubului, scrie ProSport.

„E adevărat că Laszlo Boloni va veni în vizită la noi, la Covasna. Ne sfătuim, avem nevoie de el, de expertiza lui, e un nume de referință în fotbalul din Vest”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru sursa citată. Totodată, patronul covăsnenilor a anunțat că nu a dispărut de la echipă, ci doar a mers în capitala Ungariei pentru a-și rezolva câteva probleme (de ordin medical).

”Dragi fani, dragii mei prieteni! Nu, nu am dispărut, am doar niște lucruri personale de rezolvat aici! Vă rog să nu credeți nimic din ce scriu pe ici pe colo, am citit și eu cu groază! Ajung acasă și apoi discutăm despre lucruri! Un lucru este cert: vreau binele clubului prin toate deciziile mele!”, a transmis Laszlo Dioszegi.