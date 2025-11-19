search
„Locotenentul" lui George Simion face revoluție: cluburile, obligate prin lege să folosească 40% sportivi români

Publicat:
Ultima actualizare:

Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. La inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, a fost aprobat ca Ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, care prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară, să devină parte integrantă a legii amintite.

Ciprian Paraschiv, pe vremea când activa în fotbal
Ciprian Paraschiv, pe vremea când activa în fotbal

Amendamentele aduse stabilesc și amenzi drastice către cluburile care vor încălca legea, între 500.000 și 1.000.000 de lei!

Textul de lege nu clarifică dacă penalitățile vor fi aplicate după fiecare abatere (fiecare meci în care echipele nu vor utiliza români în proporție de minimum 40%) sau la finele sezoanelor.

Propunerea legislativă oferă fiecărei Federații în parte libertatea de a aplica legea conform propriilor criterii. Articolul II prevede că „stabilirea ponderii menționate se efectuează de către federațiile sportive naționale începând cu sezonul competițional 2026-2027”.

După ce președintele României își va da avizul pentru aceste modificări, legea va intra în vigoare din sezoanele viitoare ale tuturor competițiilor interne.

Senatul a respins proiectul, dar deputații au votat „pentru”. Camera Deputaților este for decizional pe acest proiect.

Ciprian Paraschiv este fost fotbalist și președinte la Politehnica Iași. A făcut parte din echipa de campanie a lui Răzvan Burleanu și, după ce acesta a fost alees la „Casa Fotbalului”, a fost uns director de dezvoltare în cadrul Federației Române de Fotbal. El a activat și ca observator. A intrat în AUR și poate fi văzut deseori alături de George Simion la proteste.

Înainte de vot, inițiatorul Ciprian Paraschiv li s-a adresat colegilor deputați la microfonul din plen:

Mă uit în Parlament și văd parlamentari mult mai tineri decât mine, care aveți copii, care poate veți avea copii. Nu aș vrea ca copiilor dumneavoastră să le fie frânte aripile, dacă vor face un sport de performanță, din cauza impresarilor, a jucătorilor străini obscuri și poate a banilor negri care se învârt în jurul acestui menaj.

Blazonul fiecărei federații îl reprezintă echipa națională. Vă îndemn, cu smerenie: haideți să votăm acest proiect pentru viitorul României!”.

