Leo Strizu iese la atac: „Mihai Stoica, la fel ca Fane Spoitoru în pușcărie!”. Umilințele trăite la FCSB

Leo Strizu, antrenorul plecat de la FCSB după ce și-a dat seama că a fost adus pe post de marionetă, a ieșit la atac. El dezvăluie tratamentul la care ar fi fost supus de managerul general al roș-albaștrilor, Mihai Stoica.

Strizu a detaliat și momentul aiuritor, în care, deși era antrenorul în acte al echipei, a fost anunțat că nu va face deplasarea alături de jucătorii pe care trebuie să-i pregătească în cantonamentul din Turcia.

Mihai Stoica a fost cel care l-a anunțat pe antrenor că va rămâne la București. „Nu vreau să mă feresc, să cer scuze celor pe care îi implic în discuție, vreau să vă spun realitatea, chiar dacă îi pun într-o lumină proastă”, a declarat Leonard Strizu pentru Fanatik.

N-avem ce să vorbim, bă!

”(...) Primesc mesaj pe telefon de la MM Stoica: «Mă, tu ce cauți în cantonament? Fă-ți bagajul sau du-te acasă liniștit!». (...) I-am zis: «Băi, Memeule, hai să vorbim un pic». Îmi spune: «N-avem bă, ce să vorbim!». N-a vrut să vorbească. Tot prin mesaje i-am spus: «Până la urmă, ce trebuie să fac eu (n.r. în funcția de la FCSB)? Eu mi-am dat seama ce trebuie să fac, dar vreau să aud de la tine». «Nimic! Te duci la conferințe și vii la meciuri oficiale!».

De atunci, eu mi-am dat seama că e groasă. Că ce vrea să facă MM-ul la Steaua (n.r. FCSB) ... poate fac ceva o comparație greșită, dar e un fel de Fane Spoitoru prin pușcărie! (n.r. - Ion Titișor, alias Fane Spitoru, temutul interlop al anilor '90)”, a declarat Strizu pentru Fanatik.

Strizu l-a adus la Steaua pe Mihai Stoica

Culmea, Leonard Strizu a fost cel care l-a adus pe MM Stoica la Steaua. Iar acum managerul general a fost cel care i-a făcut vânt! Antrenorul spune că, la începuturi, cei doi aveau o relație solidă.

„Eu l-am întâlnit pe Mihai Stoica prin intermediul lui Sică Puşcoci, avea nevoie de nişte bani. Eu eram în Turcia şi i-am zis să ia din cont şi să îi dea lui MM Stoica. La un an după ce m-am lăsat de fotbal, Mihai Stoica m-a contactat şi mi-a spus să vin să lucrăm împreună. Am acceptat şi am avut o perioadă foarte frumoasă cu Mihai Stoica în care eram mai mult decât fraţi. Am suportat împreună și lucruri bune, şi lucruri rele. Am pus amândoi umărul la salvarea echipei de la retrogradare, vorbim de perioada Oţelul”.

Când îi dai drumul din cuşcă, muşcă pe toată lumea

Leo Strizu continuă povestea sa legată de Mihai Stoica: „Acum, eu ţineam la prietenia cu MM Stoica şi i-am spus lui Teia Sponte să facem tot posibilul să îl aducem şi pe prietenul nostru (n.r. - la Steaua). Teia Sponte se apropiase de MM. Tot în acea perioadă, undeva în 2002, în perioada de pauză, Teia spunea să ne întâlnim cu Gigi Becali. Nu ştiam ce are în cap Teia, dar presupuneam. Asta era sâmbătă şi luni trebuia să fie numit la echipă Marius Stan.

În momentul în care ne-am întâlnit cu Gigi Becali, Teia a venit cu o soluţie şi a spus că ar fi bine să ne punem un apropiat preşedinte. Gigi a întrebat ce variante sunt. Teia s-a uitat la mine, am dat din cap şi el a spus: «Mihai Stoica». Când a auzit Gigi Becali de Mihai Stoica… îi zisese într-o emisiune «Tu n-ai atâta vacanţă câtă şcoală am eu!», ceva de genul ăsta. «Nu, că s-a luat de mine», zice Gigi.

I-am spus: «Măi, Gigi! E bun, când îi dai drumul din cuşcă, muşcă pe toată lumea». I-am spus că îl susţin pe Teia Sponte şi că MM merită, este ostaş bun. L-am sunat pe Mihai Stoica şi i-am spus să renunţe la toate celelalte variante şi să vină la Steaua. Cam ăsta a fost tot filmul!”, a spus Leonard Strizu pentru Fanatik.