Balint și Iordănescu, stupefiați de declarațiile lui Gigi Becali în cazul Strizu. Își fac cruce și scuipă în sân!

Oamenii de fotbal sunt stupefiați de ce se întâmplă la FCSB, unde patronul Gigi Becali recunoaște tot mai deschis că el decide tot la echipă, că el e ”leu” și ceilalți ”cățeluși” care execută oridinele sale. Ultimul caz, cel al antrenorului venit la FCSB pe post de manechin, a inflamat spiritele în fotbalul românesc. Demisia lui Leo Strizu și declarațiile ulterioare ale lui Becali îi fac să se crucească pe fostele glorii.

Fostul selecționer Anghel Iordănescu a fost printre primii care au răbufnit: ”La FCSB e prea multă debandadă şi brambureală acolo. Insistați să-l băgați, la federație, la cursurile licenței PRO (n.r. - pe Gigi Becali). Nu ştiu câtă decenţă a avut (n.r. – Gigi Becali) cu Marius Lăcătuş, cu Gică Hagi, cu ce antrenori au mai trecut pe acolo. Important e că îşi bate joc de proprii bani, dar de banii lui pe care îi investeşte”.

Și fostul internațional Gabi Balint s-a arătat consternat de amatorismul de la FCSB. ”De asta e fotbalul românesc unde e. Nu e normal. Într-un campionat adevărat, nu cred că se întâmplă ce se întâmplă acum la FCSB. Un antrenor care are licență să iasă să spună: <Eu nu fac nimic, sunt un simplu executant, am diplomă, sunt manechin>. Iar altul, care n-are licență, se agită, face, drege...

Nu pot fi suporterul acestei echipe

Eu cum pot fi suporterul acestei echipe, dacă se întâmplă aceste lucruri? Eu mă pun în pielea unui suporter al FCSB-ului. Cum poți fi suporter, când vezi ce se întâmplă? OK, periodic, apar trei, patru, cinci, șapte jucători talentați, tineri și mai fac o fază bună, frumoasă, dar, în rest, ce îți demonstrează situația actuală?”.

După ce Leonard Strizu a demisionat de la FCSB acuzând că managerul Mihai Stoica l-a făcut să plece, Gigi Becali s-a dezlănțuit: „M-a rugat Teia Sponte să-l angajez și Strizu începuse să se creadă antrenor. E antrenor, dar nu e de FCSB. El, săracul, vrea să meargă să antreneze, să intre în vestiar. E de alte echipe, mai mari, nu de FCSB (n.r. - e ironic). Ce să le spună el jucătorilor? Că începeau jucătorii să râdă când le spunea ceva. El era acolo ca să țină locul de licență.

Își apără slujitorii

El s-a supărat că îl lucrează MM. Eu am vrut să-i fac un bine, lua 2.000 de euro pe lună. Dau toți în MM ca să nu dea în mine, ei preferă să lovească un câine decât un leu. Nu mai dați în MM, eu fac tot la FCSB!

MM nu face altceva decât să execute ordinele mele. Care aveți ceva cu FCSB, aveți cu mine! Ați intrat în luptă cu Becali, nu cu slujitorii mei. Ei slujesc pentru mine. El, Strizu, era un slujitor pe care am vrut să-l ajut, dar el a crezut că e un slujitor mai mare.

Nu-l știam pe Leo? El m-a înjurat și pe mine acum 10 ani și n-am ținut cont. Am uitat, am zis să-l ajut acum, să mănânce și el o pâine, că are probleme. Ce treabă ai tu cu MM? MM era într-o funcție mai mare decât el, Strizu era antrenor, MM director. MM zice tot ce-mi convine mie. Acum, MM ascultă, nu mai e ca în trecut, și-a dat seama că ascultarea e totul. Echipa joacă pentru că ascultă lumea”, a declarat Becali în emisiunea la „Liga Digi Sport”.

Întrebat ce urmează la FCSB, Gigi Becali a lăsat de înțeles că nu se grăbește să instaleze un nou „principal”: „Conform regulamentelor, trebuie să vină cineva din staff, timp de o lună. O să găsim antrenor, adică pe Pintilii”, a spus patronul râzând cu gura până la urechi.