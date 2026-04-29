search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul

Legea anti-străini n-a trecut de CCR. Regula celor 40% români într-o echipă nu va fi aplicată

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

CCR a decis că „Legea Novak”, denumită și legea anti-străini, care prevedea o cotă de 40% de sportivi români în competițiile naționale, este neconstituțională.

Echipa de baschet a celor de la Voluntari este plină de străini FOTO Facebook

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale.

Astfel, toate grupările sportive din țară nu vor mai fi obligate să se bazeze în meciurile oficiale interne pe minimum 40% jucători români din sezonul 2026-2027, așa cum se stabilise în Parlamentul României.

Inițial, măsura a apărut în 2022 sub forma unui ordin de ministru, fiind promovată de Eduard Novak ca o soluție pentru revitalizarea sportului autohton. Cluburile, mai ales din handbal și baschet, au contestat-o în instanță, invocând legislația europeană privind libera circulație a forței de muncă.

După o perioadă lungă de procese și decizii contradictorii, legea a fost adoptată de Parlament în 2025 și integrată în Legea Sportului, ceea ce i-a oferit o forță juridică mult mai mare.

Modificările Legii Sportului au avut ca sursă de inspirație Ordinul ministrului Sportului 500/2022, emis de Eduard Novak, care nu erau respectate, nimeni neputând sancționa cluburile care le încălcau. 

Parlamentarul Ciprian Paraschiv, deputat AUR de Iași, a propus transformarea ordinului în lege.

În cadrul acesteia erau prevăzute și amenzi, situate între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru cei care nu mizau pe 40% jucători români. Inițiativa celui care a fost director de dezvoltare în cadrul Federației Române de Fotbal și, apoi, președinte la Politehnica Iași, a fost respinsă de Senat pe 30 septembrie 2025, când 69 dintre cei 119 senatori prezenți la ședința în care s-a discutat subiectul amintit s-au abținut.

Camera Deputaților, for decizional pe această lege, a aprobat-o însă, pe 19 noiembrie 2025. Deputații au adoptat modificările cu o largă majoritate, 239 din cei 282 de parlamentari prezenți la ședința în care s-au dezbătut noile prevederi fiind „pentru”. Președintele Nicușor Dan nu a fost de acord cu modificările, adresându-se CCR în decembrie 2025.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
George Simion: Ne vedem la guvernare/E o idee generoasă “guvern de reconciliere națională”/Putem susține din Parlament o asemenea formulă
gandul.ro
image
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
mediafax.ro
image
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Scenariu "nebun" după PSG - Bayern 5-4: Luis Enrique, noul antrenor al lui Real Madrid!
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Momentul în care un bărbat înjunghie 2 oameni în plină zi, pe o stradă din Londra. Ar fi fost un act antisemit
observatornews.ro
image
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
cancan.ro
image
Ajutor la pensie pentru o categorie de pensionari. 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Unele benzinării ar putea rămâne fără carburanţi, iar scumpirile bat din nou la ușă. Ce prețuri au benzina și motorina azi, 29 aprilie
playtech.ro
image
Ce a făcut DIICOT după ce ”româncele lui Epstein” au primit zeci de mii de dolari de la prădătorul american. Ce spune Alex Florența
fanatik.ro
image
Cum pregătește Ilie Bolojan interzicerea cumulului pensiei și salariului de la stat în timp ce guvernul este vizat de moțiune. Bugetarii pensionari care ar putea să fie obligați să renunțe la 85 la sută din pensie
ziare.com
image
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Scandal în domeniul reciclării din Republica Moldova! Companii importante cer mai multă transparență Guvernului privind adoptarea Sistemului de Depozit pentru Ambalaje (SDA)
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
click.ro
image
Fiul lui Constantin Măgureanu i-a declarat război tatălui său. Ce acuzații îi aduce: „De unde își permite soția ta actuală să vorbească despre fostele tale relații?”
click.ro
image
Momente adorabile cu fiica Ginei Pistol și a lui Smiley: Josephine își prezintă colecția de jucării
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Chinurile groaznice prin care a trecut copilul român de 9 ani din Belgia, găsit mort într-o valiză: „Îl puneau să stea în genunchi pe orez”
image
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?

OK! Magazine

image
Micul prinț în pericol s-ajungă ca Andrew? Oripilați de idee, William și Kate iau măsuri. Planul menit să nu dea greș

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic