Legea anti-străini n-a trecut de CCR. Regula celor 40% români într-o echipă nu va fi aplicată

CCR a decis că „Legea Novak”, denumită și legea anti-străini, care prevedea o cotă de 40% de sportivi români în competițiile naționale, este neconstituțională.

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale.

Astfel, toate grupările sportive din țară nu vor mai fi obligate să se bazeze în meciurile oficiale interne pe minimum 40% jucători români din sezonul 2026-2027, așa cum se stabilise în Parlamentul României.

Inițial, măsura a apărut în 2022 sub forma unui ordin de ministru, fiind promovată de Eduard Novak ca o soluție pentru revitalizarea sportului autohton. Cluburile, mai ales din handbal și baschet, au contestat-o în instanță, invocând legislația europeană privind libera circulație a forței de muncă.

După o perioadă lungă de procese și decizii contradictorii, legea a fost adoptată de Parlament în 2025 și integrată în Legea Sportului, ceea ce i-a oferit o forță juridică mult mai mare.

Modificările Legii Sportului au avut ca sursă de inspirație Ordinul ministrului Sportului 500/2022, emis de Eduard Novak, care nu erau respectate, nimeni neputând sancționa cluburile care le încălcau.

Parlamentarul Ciprian Paraschiv, deputat AUR de Iași, a propus transformarea ordinului în lege.

În cadrul acesteia erau prevăzute și amenzi, situate între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru cei care nu mizau pe 40% jucători români. Inițiativa celui care a fost director de dezvoltare în cadrul Federației Române de Fotbal și, apoi, președinte la Politehnica Iași, a fost respinsă de Senat pe 30 septembrie 2025, când 69 dintre cei 119 senatori prezenți la ședința în care s-a discutat subiectul amintit s-au abținut.

Camera Deputaților, for decizional pe această lege, a aprobat-o însă, pe 19 noiembrie 2025. Deputații au adoptat modificările cu o largă majoritate, 239 din cei 282 de parlamentari prezenți la ședința în care s-au dezbătut noile prevederi fiind „pentru”. Președintele Nicușor Dan nu a fost de acord cu modificările, adresându-se CCR în decembrie 2025.