Kyrgios va plăti scump crizele de la US Open: Ce sumă a pierdut deja și cum își explică furia VIDEO

Nick Kyrgios „reușește“, periodic, să „păteze“ sportul-alb! Ceea ce e extrem de trist, având în vedere că vorbim despre un jucător talentat.

La US Open 2022, australianul a reușit un al doilea Grand Slam consecutiv, în care a avansat în fazele superioare ale competiției. S-a oprit, în sferturi, după un meci-maraton cu rusul Karen Khachanov (26 de ani, 31 ATP). Asta după ce, în luna iulie, Nick a ajuns în finala de la Wimbledon, pierdută în fața lui Novak Djokovici.

Dacă, la Londra, Kyrgios a jucat bine și, cu excepția meciului cu Tsitsipas, în care s-a comportat urât, la fel ca și adversarul său, în rest n-a avut crize de nervi, la New York, lucrurile au scăpat de sub control pentru australianul de 27 de ani.

Potrivit Sky Sports, în primele sale patru partide la US Open 2022, Kyrgios a adunat patru amenzi, în valoare totală de 18.500 de dolari. La care se va adăuga acum, cu siguranță, cea mai mare amendă, cea pentru modul în care s-a comportat, în timpul partidei cu Khachanov din sferturi.

În ciuda acestor amenzi, Kyrgios va pleca „pe plus“ de la New York. Pentru că accederea în sferturi i-a asigurat un cec în valoare de 445.000 de dolari.

Și, totuși, parcursul de la US Open 2022 a fost, mai degrabă, o mare dezamăgire pentru Nick. Pentru că, apărut la conferința de după eșecul cu Khachanov, australianul și-a găsit cu greu cuvintele, după cum a relatat Eurosport, postul care transmite US Open.

Ce a declarat Nick Kyrgios după eliminarea de la US Open 2022?

*N-am putut face mai mult şi pot să vă spun că sunt devastat. Am simţit că e un turneu de totul sau nimic pentru mine, aşa că vă daţi seama cum mă simt, după ce am părăsit competiţia. Mă simt de rahat, simt că am dezamăgit atât de mulţi oameni. Acum va trebui să aştept câteva luni, până la Australian Open, e devastator, am inima ţăndări. Nu doar pentru mine, ci şi pentru cei apropiaţi, care au crezut în mine.

*Karen e un luptător, a servit excelent azi. Probabil că a făcut cel mai bun său meci la serviciu de la US Open. A jucat incredibil sub presiune, a fost excelent la punctele cheie din meci.

*M-am simţit bine în seturile 3, 4 şi 5, n-au fost probleme. Dar mental n-am fost unde trebuie, sunt distrus!

*În acest moment, nu mă interesează un alt turneu. Am înţeles ce înseamnă un Grand Slam şi nimic altceva în afara lor nu contează. Să fiu sincer, cred că toate celelalte competiţii din timpul anului sunt pierdere de timp. Toţi te judecă după ce faci în Grand Slam-uri, la asta se raportează toţi.