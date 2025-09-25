Articol publicitar

Karpatia Horse Show 2025 – un eveniment al eleganței, sportului, adrenalinei și spectacolului ecvestru

0
0
Publicat:

Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România, revine între 26 și 28 septembrie 2025 cu ediția aniversară. Zece ani de excelență sportivă, artă ecvestră și experiențe culturale unice. Găzduit pe Domeniul aristocratic Cantacuzino din Florești, Prahova, evenimentul promite cea mai spectaculoasă ediție de până acum, aducând laolaltă tradiția, performanța și lifestyle-ul ecvestru într-un festival dedicat pasiunii pentru cai.

Afis jpg

Organizat chiar în săptămâna care marchează 193 de ani de la nașterea lui Ion Grigore Cantacuzino, vizionarul ctitor al Palatului „Micul Trianon”, Karpatia Horse Show 2025 îmbină eleganța și adrenalina sportului ecvestru cu concerte live, activități pentru copii și experiențe culturale, într-o sărbătoare deschisă tuturor.

Un festival al excelenței ecvestre

Pe parcursul celor trei zile, Karpatia Horse Show va găzdui un program bogat, care reunește competiții internaționale de elită, demonstrații spectaculoase și momente artistice. Printre atracții se numără:

●      Concurs Complet Național și Internațional – probe de dresaj, cross-country și sărituri peste obstacole;            

●      Concurs Demonstrativ de Atelaje cu doi cai și impresionante demonstrații cu patru cai;            

●      Derby-ul ecvestru – o combinație inedită între cross-country și sărituri peste obstacole;            

●      Demonstrații speciale de voltijă, dresaj academic, parade ecvestre și reprezentații pline de adrenalină ale Jandarmeriei Călare.

Programul competițional

Vineri, 26 septembrie – Arta dresajului

Prima zi este dedicată dresajului, considerat „baletul ecvestru”. Cuplurile cal-călăreț execută mișcări impuse, punctate de arbitri în funcție de precizie, echilibru, suplețe și armonia dintre cei doi. Eleganța este cuvântul-cheie: caii cu coamele împletite, călăreții în jobene și redingote, mișcări fluide și comenzi subtile – totul contribuie la un spectacol rafinat unde fiecare detaliu contează.

Seara, scena Karpatia Sunset animă domeniul cu concertele: Claro Que No, cu un show inedit de dance rock, urmată de Byron, invitatul special al serii de deschidere.

Program jpg

Sâmbătă, 27 septembrie – Adrenalină pe traseu și forța atelajelor

Sâmbăta este rezervată celei mai spectaculoase probe: cross-country. Publicul este invitat să descopere traseul și obstacolele înainte de start, pentru a înțelege mai bine provocările călăreților. Caii vor galopa peste bușteni, prin șanțuri și ape, iar momentul de maximă intensitate va fi săritura în fântâna în formă de cruce din fața Palatului „Micul Trianon”.

În paralel, proba de maraton la atelaje va testa forța și coordonarea echipelor. Traseul spectaculos pune la încercare viteza și îndemânarea driverilor, dar și sincronizarea perfectă dintre cal și sportiv. România se află în top 10 mondial la această disciplină, ceea ce face ca această competiție să fie un motiv de mândrie națională.

Seara, scena Karpatia Sunset de lângă platanul secular va găzdui concertele:

Om la lună, una dintre trupele momentului pe scena de rock alternativ, cu deschidere asigurată de Nidal, cu impresionantul său album de debut

Duminică, 28 septembrie – Finalul triumfal

Ultima zi concentrează atenția asupra Arenei Principale prin finalele competițiilor, show-uri ecvestre și de life&style memorabile. 

Concursul complet iși va afla câstigătorii în urma probei de obstacole (show jumping) – unde se punctează tehnica, precizia și viteza. Doar cuplurile cal-călăreț care finalizează toate cele trei probe (dresaj, cross-country și obstacole) intră în clasament, iar câștigător va fi cel cu cele mai puține penalizări și cel mai bun timp.

Tot duminica, atelaje cu 2 cai concurează în fața tribunelor prin proba de conuri în inchiderea competiției demonstrative dedicată acestora. Traseul marcat de conuri și bile delicate necesită o concentrare extraordinară – fiecare atingere înseamnă penalizare. Elegant și solicitant deopotrivă, testul de conuri încheie spectacolul atelajelor.

În afara competițiilor, duminica este o adevărată sărbătoare ecvestră și culturală:

●      Demonstrații de Dresaj Academic susținute de campioana Cristina Călin și de reputatul arbitru și călăreț internațional Spencer Sturmey care a fost și comentatorul Jocurilor olipce de la Paris 2024;            

●      Momente de voltijă – acrobații spectaculoase pe cal, special venite din Oradea multipremiată;            

●      Reprezentații dinamice ce surprind secvențe din antrenamentele pe care Jandarmeriei Călare le derulează pentru intervenții catalizate de un moment special al Fanfarei Jandarmeriei;            

●      Demonstrații de dresaj canin și prezentări de ogari;            

●      Momente lifestyle cu Morgan Horse Club România și parada ținutelor elegante ce vor fi premiate;            

●      Ceremoniile de premiere ale campionilor ediției aniversare.

Dincolo de arene

Karpatia Horse Show nu este doar o competiție, este o experiență completă:

●      peste 20 de activități dedicate copiilor și familiilor;            

●      trei zone gastronomice – de la preparate gourmet la street food;            

●      zonă de camping modernă;            

●      zonă VIP cu bufet și mese dedicate;            

●      plimbări prin cele 150 de hectare ale Domeniului Cantacuzino, cu alei istorice și ruinele romantice ale Palatului „Micul Trianon”.             https://show.karpatiahorse.ro/program/

Ediția 2025, a X-a a  Karpatia Horse Show celebrează și un moment cu o semnificație aparte pentru Domeniul Cantacuzino: Palatul „Micul Trianon”, monument istoric de importanță națională, va intra într-un amplu proces de restaurare și consolidare a ruinei printr-un proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului. Astfel, vizitatorii vor putea asista în curând la refuncționalizarea unuia dintre cele mai spectaculoase edificii din România, care va fi transformat într-un spațiu cultural multifuncțional.

Bilete și abonamente

Abonamentele pentru Karpatia Horse Show 2025 sunt disponibile pe karpatiahorse.ro. Publicul poate alege între:

●      acces general;            

●      pachet VIP cu catering și mese dedicate;            

●      acces la tribuna acoperită pentru ziua de duminică;            

●      abonamente Karpatia Sunset, dedicate programului de după amiază al festivalului și în special prezența la concertele propuse.

Biletele sunt disponibile aici

Organizatori și parteneri

Organizatori: Club Sportiv Asociația Domeniul Cantacuzino, Rumor Consult în parteneriat cu Federaţia Ecvestră Internaţională şi Federaţia Ecvestră Română.

Partener pentru inovație: Pluriva

Sponsori: Procema, Gonzales Group, Michelin, Glamour Floors, Bucovina, Zetea, Serve, Lavazza, Aveuro International, Aeta, Parteneri Scena Micul Trianon: CulturAll Inclusive 21, Stage Media Expert Parteneri: Pentru Cai, Simar Metrologie, Simar Industrial, MSL Logistic & Distribution Partener Media Principal: Magic FM

Parteneri media: Adevărul, Historia, Dilema, Newsweek, Biz, Business Review, Nine O’Clock, Wall-Street, PressHUB, Alist Magazine, Haute Culture Magazine, Kudika, Garbo, IQads, Smark, TukTuk Magazine

Parteneri media locală: Transilvania Business, Grupul Observatorul Prahovean, Columna TV, Dada TV,  Generația lui John, Prahova, Prahova News, Ziarul Oglinda de azi, Universul Argeșean

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
digi24.ro
image
Catherine Zeta-Jones împlineşte 56 de ani. Cum arăta frumoasa actriță la începutul carierei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
gandul.ro
image
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
mediafax.ro
image
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI
fanatik.ro
image
Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”
libertatea.ro
image
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
20 de ani! A venit "nota de plată", după ce și-a filmat pe ascuns partenera
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
playtech.ro
image
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
Ciclonul Zack lovește România! Alertă de ninsori
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
Prințesa Iman a Iordaniei cu mama sa, Regina Rania, Profimedia (1) jpg
Fetița Prințesei Iman, Amina, apare într-o fotografie rară cu bunica sa celebră, Regina Rania
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Ce greu era să fii fiul dictatorului! Nicu Ceauşescu, „prinţişorul“ care n a domnit jpeg
Ce greu era să fii fiul dictatorului! Nicu Ceauşescu, „prinţişorul“ care n-a domnit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”

OK! Magazine

image
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!