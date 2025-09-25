Karpatia Horse Show 2025 – un eveniment al eleganței, sportului, adrenalinei și spectacolului ecvestru

Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România, revine între 26 și 28 septembrie 2025 cu ediția aniversară. Zece ani de excelență sportivă, artă ecvestră și experiențe culturale unice. Găzduit pe Domeniul aristocratic Cantacuzino din Florești, Prahova, evenimentul promite cea mai spectaculoasă ediție de până acum, aducând laolaltă tradiția, performanța și lifestyle-ul ecvestru într-un festival dedicat pasiunii pentru cai.

Organizat chiar în săptămâna care marchează 193 de ani de la nașterea lui Ion Grigore Cantacuzino, vizionarul ctitor al Palatului „Micul Trianon”, Karpatia Horse Show 2025 îmbină eleganța și adrenalina sportului ecvestru cu concerte live, activități pentru copii și experiențe culturale, într-o sărbătoare deschisă tuturor.

Un festival al excelenței ecvestre

Pe parcursul celor trei zile, Karpatia Horse Show va găzdui un program bogat, care reunește competiții internaționale de elită, demonstrații spectaculoase și momente artistice. Printre atracții se numără:

● Concurs Complet Național și Internațional – probe de dresaj, cross-country și sărituri peste obstacole;

● Concurs Demonstrativ de Atelaje cu doi cai și impresionante demonstrații cu patru cai;

● Derby-ul ecvestru – o combinație inedită între cross-country și sărituri peste obstacole;

● Demonstrații speciale de voltijă, dresaj academic, parade ecvestre și reprezentații pline de adrenalină ale Jandarmeriei Călare.

Programul competițional

Vineri, 26 septembrie – Arta dresajului

Prima zi este dedicată dresajului, considerat „baletul ecvestru”. Cuplurile cal-călăreț execută mișcări impuse, punctate de arbitri în funcție de precizie, echilibru, suplețe și armonia dintre cei doi. Eleganța este cuvântul-cheie: caii cu coamele împletite, călăreții în jobene și redingote, mișcări fluide și comenzi subtile – totul contribuie la un spectacol rafinat unde fiecare detaliu contează.

Seara, scena Karpatia Sunset animă domeniul cu concertele: Claro Que No, cu un show inedit de dance rock, urmată de Byron, invitatul special al serii de deschidere.

Sâmbătă, 27 septembrie – Adrenalină pe traseu și forța atelajelor

Sâmbăta este rezervată celei mai spectaculoase probe: cross-country. Publicul este invitat să descopere traseul și obstacolele înainte de start, pentru a înțelege mai bine provocările călăreților. Caii vor galopa peste bușteni, prin șanțuri și ape, iar momentul de maximă intensitate va fi săritura în fântâna în formă de cruce din fața Palatului „Micul Trianon”.

În paralel, proba de maraton la atelaje va testa forța și coordonarea echipelor. Traseul spectaculos pune la încercare viteza și îndemânarea driverilor, dar și sincronizarea perfectă dintre cal și sportiv. România se află în top 10 mondial la această disciplină, ceea ce face ca această competiție să fie un motiv de mândrie națională.

Seara, scena Karpatia Sunset de lângă platanul secular va găzdui concertele:

Om la lună, una dintre trupele momentului pe scena de rock alternativ, cu deschidere asigurată de Nidal, cu impresionantul său album de debut

Duminică, 28 septembrie – Finalul triumfal

Ultima zi concentrează atenția asupra Arenei Principale prin finalele competițiilor, show-uri ecvestre și de life&style memorabile.

Concursul complet iși va afla câstigătorii în urma probei de obstacole (show jumping) – unde se punctează tehnica, precizia și viteza. Doar cuplurile cal-călăreț care finalizează toate cele trei probe (dresaj, cross-country și obstacole) intră în clasament, iar câștigător va fi cel cu cele mai puține penalizări și cel mai bun timp.

Tot duminica, atelaje cu 2 cai concurează în fața tribunelor prin proba de conuri în inchiderea competiției demonstrative dedicată acestora. Traseul marcat de conuri și bile delicate necesită o concentrare extraordinară – fiecare atingere înseamnă penalizare. Elegant și solicitant deopotrivă, testul de conuri încheie spectacolul atelajelor.

În afara competițiilor, duminica este o adevărată sărbătoare ecvestră și culturală:

● Demonstrații de Dresaj Academic susținute de campioana Cristina Călin și de reputatul arbitru și călăreț internațional Spencer Sturmey care a fost și comentatorul Jocurilor olipce de la Paris 2024;

● Momente de voltijă – acrobații spectaculoase pe cal, special venite din Oradea multipremiată;

● Reprezentații dinamice ce surprind secvențe din antrenamentele pe care Jandarmeriei Călare le derulează pentru intervenții catalizate de un moment special al Fanfarei Jandarmeriei;

● Demonstrații de dresaj canin și prezentări de ogari;

● Momente lifestyle cu Morgan Horse Club România și parada ținutelor elegante ce vor fi premiate;

● Ceremoniile de premiere ale campionilor ediției aniversare.

Dincolo de arene

Karpatia Horse Show nu este doar o competiție, este o experiență completă:

● peste 20 de activități dedicate copiilor și familiilor;

● trei zone gastronomice – de la preparate gourmet la street food;

● zonă de camping modernă;

● zonă VIP cu bufet și mese dedicate;

● plimbări prin cele 150 de hectare ale Domeniului Cantacuzino, cu alei istorice și ruinele romantice ale Palatului „Micul Trianon”. https://show.karpatiahorse.ro/program/

Ediția 2025, a X-a a Karpatia Horse Show celebrează și un moment cu o semnificație aparte pentru Domeniul Cantacuzino: Palatul „Micul Trianon”, monument istoric de importanță națională, va intra într-un amplu proces de restaurare și consolidare a ruinei printr-un proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului. Astfel, vizitatorii vor putea asista în curând la refuncționalizarea unuia dintre cele mai spectaculoase edificii din România, care va fi transformat într-un spațiu cultural multifuncțional.

Bilete și abonamente

Abonamentele pentru Karpatia Horse Show 2025 sunt disponibile pe karpatiahorse.ro. Publicul poate alege între:

● acces general;

● pachet VIP cu catering și mese dedicate;

● acces la tribuna acoperită pentru ziua de duminică;

● abonamente Karpatia Sunset, dedicate programului de după amiază al festivalului și în special prezența la concertele propuse.

Biletele sunt disponibile aici

Organizatori și parteneri

Organizatori: Club Sportiv Asociația Domeniul Cantacuzino, Rumor Consult în parteneriat cu Federaţia Ecvestră Internaţională şi Federaţia Ecvestră Română.

Partener pentru inovație: Pluriva

Sponsori: Procema, Gonzales Group, Michelin, Glamour Floors, Bucovina, Zetea, Serve, Lavazza, Aveuro International, Aeta, Parteneri Scena Micul Trianon: CulturAll Inclusive 21, Stage Media Expert Parteneri: Pentru Cai, Simar Metrologie, Simar Industrial, MSL Logistic & Distribution Partener Media Principal: Magic FM

Parteneri media: Adevărul, Historia, Dilema, Newsweek, Biz, Business Review, Nine O’Clock, Wall-Street, PressHUB, Alist Magazine, Haute Culture Magazine, Kudika, Garbo, IQads, Smark, TukTuk Magazine

Parteneri media locală: Transilvania Business, Grupul Observatorul Prahovean, Columna TV, Dada TV, Generația lui John, Prahova, Prahova News, Ziarul Oglinda de azi, Universul Argeșean