Johannes Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. Norvegianul este obiect de studiu

Norvegianul Johannes Klaebo (29 de ani), concurent în proba de schi fond, a câștigat duminică a 9-a medalie de aur la trei Jocuri Olimpice, devenind cel mai titrat din istorie.

La Milano Cortina, nordicul poate ajunge la șase medalii de aur din șase: ar fi un alt record pentru toate disciplinele olimpice care implică zăpadă sau gheață.

Pe zăpada de la Tesero, schiorii de fond norvegieni au sărbătorit medalia de aur la ștafetă și i-au adus un omagiu forței lor motrice, Johannes Klaebo, care tocmai a stabilit un record: 9 medalii olimpice de aur răspândite pe parcursul a trei Jocuri de Iarnă. Niciun schior nu a atins vreodată aceste niveluri de eficiență.

Omul-Rachetă, așa cum este cunoscut în patria sa, și-a depășit fiecare limită. Și încă nu a terminat. În cursa pe echipe, de miercuri, și în marea finală de sâmbătă, cursa de 50 de kilometri, care este o plimbare în parc pentru el, probabil va ajunge la 11 victorii olimpice și, mai presus de toate, un 6 perfect din 6 la Milano Cortina, un alt record pentru toate disciplinele olimpice care implică zăpadă sau gheață.

Antrenorii italieni susțin că „în schi fond, concurezi doar pentru locul doi”. De ce este special acest norvegian? Klaebo a inventat un mod de a alerga, o postură, un echilibru care nu au existat niciodată în schiul de fond. Acum, toată lumea încearcă să-l imite, mai ales în cursele cu tehnică clasică, unde poți mișca bețele doar în sus și în jos pe niște șanțuri numite piste.

Povestea lui, documentar în Norvergia

Dar nimeni nu are calitățile, nici măcar fizice, pentru a concura cu el. Francezul Mathis Desloges, deja de trei ori medaliat cu argint la aceste Jocuri Olimpice, a fost o surpriză plăcută, dar este încă departe de cel mai bun.

Specialiștii spun că nordicul este un fenomen care merită studiat în orice fel, chiar și după ce își scoate schiurile. Nu este o coincidență că povestea lui a devenit un documentar popular în Norvegia, produs de fratele său. Johannes este un perfecționist, un obsedat de detalii. Într-o cantonament cu coechipierii săi la Cavalese, a cerut și a obținut ca toți membrii delegației să poarte măști de protecție în prezența sa, pentru a preveni o potențială transmitere a virusului în apropierea competițiilor.

În ajunul întrecerilor, nu se întâlnește niciodată cu jurnaliștii, din același motiv: după antrenamente, se duce să se odihnească și se relaxează cu marea sa pasiune, jocurile video online, pe care le-a putut avea în Trentino, deoarece conexiunea la internet din camera sa de hotel era slabă. „Sunt dispus să plătesc orice oricui vine să-mi repare internetul în cameră. Sunt cu adevărat dependent de jocuri”, a spus norvegianul.