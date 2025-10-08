Jerome France, impresionant la debutul cu Alpine în Campionatul Național de Viteză în Coastă

Obișnuit să ia startul cu un prototip Nova Proto, mașină cu care a doborât numeroase recorduri, Jerome a decis de această dată să facă o schimbare, profitând de faptul că titlul era deja asigurat.

Francezul, stabilit în România de mai bine de două decenii, a bifat astfel al treilea titlu consecutiv de campion național absolut la viteză în coastă, după ce anterior câștigase de trei ori la rând și Campionatul Național de Super Rally.

„Am venit la Brașov să mă bucur de toată munca din acest sezon și sunt fericit că am ales să concurez cu Alpine, o mașină cu care mă gândesc să particip și în campionatul de raliuri pe viitor. Anul viitor voi concura tot cu o Nova Proto, una nouă, deoarece modelul cu care am câștigat campionatul a ajuns acum la Dragoș Șavloșchi”, a declarat Jerome France.

La prima sa cursă oficială de viteză în coastă cu Alpine, pilotul echipei Real Racing a reușit să impresioneze, câștigând una dintre cele mai disputate grupe ale campionatului, Grupa 3. France a parcurs cei 5 kilometri în 2 minute, 18 secunde și 296 de sutimi, fiind mai rapid cu doar 0,46 secunde decât următorul clasat, Claudiu Ciucă. Pe locul trei s-a situat cunoscutul pilot de raliuri Andrei Gîrtofan, la doar 0,49 secunde în spate.

Pilotul Julian Răduță a urcat pe locul 3 la general în Trofeul Poiana Brașov și ocupă locul 2 în clasamentul Campionatului Național Open. El concurează la volanul unei Norma M20F, un prototip aflat sub sprijinul direct al lui Jerome France, cu care colaborează îndeaproape pe plan tehnic. Deși este o generație anterioară față de NP-01, Julian a demonstrat un nivel impresionant de pilotaj, confirmându-și maturitatea și constanța.

Tot în acest weekend, France s-a implicat și alături de Dragoș Șavloșchi, noul pilot al modelului Nova Proto NP-01 Mugen, pentru a asigura tranziția corectă a mașinii. Dragoș a continuat să progreseze și a avut o evoluție solidă, terminând pe locul 4 la general.

„Sunt bucuros că am putut lucra cu amândoi în acest weekend. Dragoș este un pilot serios și dedicat, în timp ce Julian are un potențial extraordinar și o finețe aparte în pilotaj. Cred că în sezonul viitor vor fi amândoi adversari redutabili”, a mai spus Jerome France.

France a mai dezvăluit că, dacă va reuși să câștige și în 2026, va lua în considerare trecerea către un alt campionat, una dintre opțiuni fiind Campionatul Național de Raliuri.