Istvan Kovacs, la finala Ligii Campionilor? Marciniak ar fi participat la o manifestație a rasiștilor!

Lumea arbitrajului fierbe nu numai în România, ci și Europa. UEFA se confruntă cu o situație specială, după ce arbitrul desemnat să conducă finala Ligii Campionilor, Szymon Marciniak, a participat la o manifestație de extremă dreaptă! Asta în condițiile în care politica UEFA este ”toleranța zero” față de acest gen de comportament. De altfel, sloganul forului continental este No Racism, inscripționat chiar pe tricourile arbitrilor!

„Centralul” polonez Szymon Marciniak riscă astfel să să fie înlocuit de forul european pe 10 iunie, la finala Champions League, iar cele mai mari șanse de a conduce ultimul act, dintre Manchester City și Inter Milano este românul Istvan Kovacs, desemnat inițial rezerva lui Marciniak pentru finală.

Polonezul a participat la o manifestație organizată de liderul unui partid xenofob, homofob, rasist! Potrivit site-ului polonez Onet.pl și ziarului italian La Repubblica, „centralul" care a condus ultimul act al Mondialului din Qatar a luat parte pe 29 mai la manifestația Everest, organizată de Slawomir Mentzen, lider al partidului de extrema dreaptă Konfederacia. Un partid cunoscut în Polonia pentru reacțiile sale xenofobe, homofobe, rasiste și antisemite.

Totul a fost scos la lumină de „Never Again", cea mai importantă organizație antirasistă din Polonia, cu sediul la Varșovia. UEFA a deschis o anchetă, al cărei rezultat urmează să fie anunțat în cursul acestei zile. La Repubblica susține că forul european l-ar putea lăsa pe Marciniak fără finala Champions League.

Se declară împotriva rasismului

În cazul în care Marciniak va fi găsit vinovat, City - Inter ar putea fi condus de Istvan Kovacs, anunțat inițial de UEFA ca rezerva polonezului pentru meciul de la Istanbul și care a anul trecut a arbitrat finala Conference League, AS Roma - Feyenoord 1-0.

Szymon Marciniak a încercat să dreagă busuiocul, oferind o declarație pentru Onet.pl: „Ca arbitru internațional de mulți ani, am pus mereu pe primul plan fair-play-ul și respectul față de alți oameni. Și vreau să transmit mai departe aceste valori. Întotdeauna am fost împotriva rasismului, antisemitismului și intoleranței, ceea ce am demonstrat în timpul meciurilor, ca arbitru. Întotdeauna voi spune stop urii”.