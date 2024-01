Legenda Boris Becker cere o a doua șansă pentru Simona Halep, „cea mai inteligentă jucătoare”

Boris Becker a trecut printr-o perioadă grea, care a culminat cu condamnarea sa la închisoare din cauza unor nereguli financiare. Acum, legendarul jucător de 56 de ani a depășit hopul și a fost angajat de Eurosport să comenteze Australian Open.

Fost câștigător de 6 ori în turnee de Grand Slam, neamțul a avut o discuție cu ziariștii români prezenți la Melbourne, în care a vorbit despre Simona Halep, care așteaptă audierile de la TAS, programate luna viitoare. A folosit și câteva cuvinte în limba română, învățate de la fostul său manager, Ion Țiriac: „Ce faci? Vorbești românește. Mulțumesc”.

„Sunt un mare fan, un mare admirator al Simonei Halep. E uimitoare pe teren. Nu era cea mai puternică, dar e una dintre cele mai inteligente jucătoare din istorie. Prestația pe care a avut-o în finala cu Serena Williams la Wimbledon a fost una dintre cele mai bune pe care le-am văzut la o jucătoare. Și a reușit-o împotriva celei mai mari jucătoare din istorie.

Sunt trist să văd ce i se întâmplă. Sper să aibă un proces bun la TAS, sper să aibă avocați buni. Sunt sigur că Țiriac o va ajuta cu tot ce e nevoie. Va fi foarte important pentru tenis și pentru ea să revină pe teren. Dacă suspendarea va rămâne, nu cred că va mai reveni. Ar fi o pauză prea mare. Dar sper să primească o a doua șansă, suspendarea să se reducă și să o vedem înapoi pe teren”, a declarat Boris Becker pentru gsp.ro.

Bun prieten cu românii

Boris Becker, care a luat-o pe o pantă negativă după despărțirea de Ion Țiric, până acum, când a devenit expert al Eurosport, a descris în trecut legăturile avute cu reprezentanții tenisului românesc: ”România a fost foarte importantă în viața mea. Am fost împreună cu doi români foarte importanți și influenți, Ilie Năstase și Ion Țiriac. Au fost primii mei profesori.

Ion a fost antrenorul și managerul meu. Am învățat multe de el. Ion Țiriac a pus bazele carierei mele. Am jucat împotriva lui Ilie în 1985, la Monte Carlo. L-am bătut, dar eram cu 20 de ani mai tânăr. Am rămas prieteni, ne-am antrenat de multe ori împreună. Mereu am fost fanul lui”.