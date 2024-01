Întoarcerea „Matadorului“. Rafael Nadal, primele cuvinte după încheierea un an de coșmar. Reacția lui Djokovici

Începutul anului a fost special pentru fanii lui Rafael Nadal și ai tenisului. Pentru că marele campion, chinuit de demonii unei accidentări, a stat în afara terenului 11 luni și jumătate. O perioadă enormă, pe parcursul căreia atât jucătorul, cât și susținătorii săi au avut o singură întrebare: mai poate Rafa să revină în topul sportului pe care l-a dominat atâta vreme? Răspunsul a venit și e dătător de speranță, după victoria de ieri a spaniolului în primul tur de la Brisbane (ATP 250).

Cu toți ochii ațintiți asupra sa, pentru a vedea dacă nivelul de joc se mai poate ridica la cel al anilor trecuți, Rafael Nadal a revenit în circuit cu o victorie impresionantă. Fără meci la simplu de la înfrângerea suferită la Openul Australiei, în urmă cu un an, „Matadorul” ajuns pe locul 672 ATP a jucat bine, impunându-se în fața lui Dominic Thiem, fost câștigător la US Open, cu 7-5, 6-1.

Doar 6 puncte pierdute pe propriul serviciu

După cele două operaţii la şold, Rafa a fost imperial pe propriul serviciu. În turul secund de la Brisbane, el va juca împotriva australianului Jason Kubler (102 ATP, beneficiar al unui wild card), al cărui adversar din prima rundă, rusul Aslan Karaţev (35 ATP), a abandonat după setul doi. Până atunci, marele campion – câştigător a 22 de titluri de Grand Slam – a explicat cum a simțit tenisul după aproape un an în care a stat pe tușă. Concluzia e că se află pe drumul cel bun, iar acest succes l-a alimentat mult în plan mental.

18 ianuarie 2023 este ziua în care Nadal disputase ultimul meci la simplu (0-3 la Australian Open cu Mackenzie McDonald), după care a urmat pauza cauzată de accidentare.

„Vă mulţumesc pentru sprijin şi încrederea investită în mine, a fost o zi plină de emoţie. A fost un an greu, poate cel mai dificil din cariera mea, dar sunt foarte fericit că m-am întors şi am jucat bine. Cred că am evoluat la un nivel corespunzător încă din acest prim meci, sunt foarte mulţumit de modul în care am evoluat. Primul set a fost extrem de echilibrat, dar am făcut diferenţa la 6-5 cu un break. A fost o partidă bună“, a spus Rafa pe teren.

A urcat pe locul 4 la victorii all-time

Dincolo de revenirea în sine, partida a avut şi o importanţă din punct de vedere statistic, Rafa bifând victoria cu numărul 1.069 din carieră. El a urcat pe locul 4 la numărul de succese obţinute de un sportiv de-a lungul carierei, după Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.251) şi Novak Djokovici (1.076). El l-a detronat pe Ivan Lendl (1.068). „Vă daţi seama că azi nu am fost deloc preocupat de statistici. Sunt doar bucuros că am revenit pe teren şi că am putut să pregătesc cât mai profesionist meciul. A fost o partidă importantă, pentru că nu ştii niciodată cum vor decurge lucrurile după o asemenea pauză“, a încheiat cu modestie „Matadorul“.

672 este locul ocupat în acest moment de Rafa Nadal în clasamentul ATP.

Revenirea lui Nadal a fost comentată și de rivalul Novak Djokovici. Nole a postat un mesaj scurt după primul meci al ibericului: "Welcome back!" (Bine ai revenit!). Liderul lumii le-a transmis același mesaj și lui Naomi Osaka și Emma Răducanu, și reintrate pe teren după lungi perioade de inactivitate.