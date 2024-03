Țiriac, exploziv după reducerea suspendării lui Halep: greșeala pe care i-o reproșează și acum Simonei

Simona Halep (32 de ani) s-a ales cu o suspendare de 9 luni pentru dopaj, în loc de 4 ani. Dar dincolo de această reducere drastică, mai e de reținut un amănunt foarte important: TAS a pus sancțiunea pe seama unei neglijențe din partea româncei - cu referire la folosirea unui supliment contaminat cu Roxadustat – pe când Sport Resolutions pusese în cârca Simonei, atât intenția de a folosi o substanță dopantă, cât și problema pașaportului biologic. Care, foarte grav, indica spre varianta „dopajului sanguin“.

Din fericire pentru Halep, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) acest al doilea capăt de acuzare, cu proba de sânge care avea niște valori suspecte, a fost eliminat din dosar. Comunicatul TAS a explicat acest lucru. Și s-a considerat că suplimentul cu colagen a fost contaminat cu Roxadustat. Având în vedere că „Simo“ a primit acest supliment din partea Academiei Mouratoglou, Ion Țiriac susține că Halep a comis o mare greșeală. Concret, în loc să dea vina pe echipa ei, în frunte cu Patrick Mouratoglou, „Simo“ l-a protejat mult timp pe antrenorul francez. De care s-a debarasat într-un târziu, abia spre finalul anului 2023!

Țiriac o critică și acum pe Halep pentru modul în care a procedat din acest punct de vedere, În dialog cu gsp.ro, fostul președinte al Federației Române de Tenis a admis, de asemenea, că nu se aștepta la o reducere atât de mare a suspendării Simonei după audierile de la TAS.

Ce a spus Ion Țiriac?

*Dom'ne, eu nu mă așteptam la asta. Dintr-o singură rațiune, iar dumneata o știi mai bine decât mine: Sydney. Acolo, adu-ți aminte, am demonstrat cu acte în regulă că situația Andreei Răducanu a fost o făcătură (n.r. – gimnasta care a pierdut aurul olimpic din cauza că a luat o pastilă cu Nurofen pentru răceală). Proba ei, exact ca proba de sânge a lui Halep, a fost manipulată într-un fel sau altul, sau greșită. Așa că nu aveam prea multă încredere (n.r. – în judecata TAS). Să fiu sincer, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am greșit și nu am avut încredere. Nu mă așteptam să fie atât de corecți, drastici.

*Halep nu a fost dopată, drogată. S-a întâmplat dintr-un produs oarecum manipulat. Au spus că neglijența e vina ei. Mă îndoiesc că e vina ei. Imaginați-vă altă treabă: Joacă Halep. După două-trei ore este 6-6 în setul 3, sunt în tie-break. În tie-break, 3-3. Terenul se schimbă după șase puncte, jucătoarea merge să-și ia sticla să bea apă. Zice: «Hop, stop! Vă rog să chemați laboratorul, să vină cineva să controleze dacă sticla asta este pură, curată, cu apă sau cu compot».

*Domnișoara Halep, dumneata nu aveai multe de spus aici în prima zi. «Vă rog frumos să vedeți, echipă pe care o plătesc, de unde și ce ingrediente vin. Am fost negativă 29 și ceva de ani, am fost și acum 3 zile. Îmi spun că sunt pozitivă astăzi. Întrebați-i pe ei». Asta a fost singura greșeală pe care a făcut-o Halep. Că a spus așa: «De echipa mea nu se atinge nimeni».

*Era o treabă simplă, te duceai cu toți avocații la echipă. Echipa a recunoscut după 6-8 luni, prea târziu. Mortul e mort. Au scăldat-o, au dres-o.

*Pe de altă parte, Halep a fost pozitivă. Legea am făcut-o eu, în '99, când m-a trimis Samaranch (n.r. - fostul președinte la Comitetul Olimpic Internațional) cu alți cinci, șeful Coca-Cola, AMG, Philips, toți partenerii mari ai CIO, să facem o organizație și să scăpăm de problema dopingului. Am fost foarte direct, am spus: «Pozitiv e pozitiv». Chit că cinci te țin de gât și al șaselea îți bagă ceva, ești pozitiv! Singurul lucru este ca apoi să explici cum ai ajuns pozitiv. Dacă nu știi, gândește-te și spune cum și-ar putea da seama alții cum ai ajuns pozitiv. Dar 99% dintre cei pozitivi știu bine de ce sunt. Atunci legea trebuia să fie mult mai drastică pentru pozitivii reali.

*Acum, vinovații, că aici ajungem. Cine sunt vinovații? Halep nu e! Mai mult decât atât, lumea spune că a fost pozitivă, dar din neglijență. Păi, Halep nu a putut să fie neglijentă în acel moment. Cineva i-a dat asta (n.r. – suplimentul cu colagen contaminat cu Roxadustat). Cine i-a dat asta? Echipa care răspunde de ea!