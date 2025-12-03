Înotul românesc mai scoate un campion: Denis Popescu, calificat în finala probei de 50 m fluture la Europenele în bazin scurt

Sportivul român Denis Popescu (21 de ani) s-a calificat, marți, în finala probei de 50 m fluture, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 metri) de la Lublin (Polonia), cu al cincilea timp din semifinale, 22 sec 26/100.

În serii, Popescu fusese înregistrat în 22 sec 19/100, nou record național. Finala va avea loc miercuri, de la ora 20:05 (ora României).

Tudor Iordache a ratat calificarea în finala probei de 200 m spate, după ce a fost înregistrat cu al 15-lea timp din semifinale (1 min 53 sec 77/100). El obținuse un timp mai bun în serii, 1 min 53 sec 00/100.

La 400 m liber masculin, Eric Andrieș a reușit al 15-lea timp (3 min 41 sec 61/100 - record național la 18 ani), iar Theodor Proca a fost al 36-lea (3 min 46 sec 84/100).

În proba feminină de 100 m bras, Daria Asaftei a stabilit un nou record național de senioare, în 1 min 06 sec 44/100 (al 20-lea timp în serii).

La 100 m bras masculin, Danis Volintir a stabilit un nou record național, cu timpul de 57 sec 92/100, al 23-lea din serii, care i-a adus statutul de rezervă în semifinale.

România participă cu opt înotători la Europenele în bazin scurt de la Lublin, în perioada 2-7 decembrie: Denis Popescu (50 m, 100 m spate, 50 m fluture), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate), Patrick Dinu (50 m, 100 m, 200 m liber), Darius Coman (200 m bras, 200 m, 400 m mixt), Eric Andrieș (100 m, 200 m, 400 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), însoțiți de antrenorii Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Răzvan Florea și Bogdan Stroe.