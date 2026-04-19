Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat buzna pe teren și a sărit la arbitri: „Poate îți f*t o sticlă în cap, nu știi cu cine te pui!”

Înjurături ca pe tarla în cadrul unui meci oficial din liga a cincea. Este vorba despre partida dintre CS Medgidia și Viva Sport Constanța, scor final 4-2, unde tensiunea a tins cote maxime în tribună.

În timpul partidei, unul dintre jucătorii celor de la Viva nu și-a putut stăpâni nervii, dând dovadă de un comportament vulgar, lipsit de fair-play. Tânărul a încasat cartonașul roșu, însă conflictul de pe gazon a izbucnit și în tribună, mama jucătorului dând buzna în teren peste arbitri. Conform golazo.ro, ar fi vorba despre mama jucătorului Moldoveanu Andrei.

Femeia a bruscat, amenințat și înjurat brigada de arbitri, de la cel mai mic la cel mai mare: „Bă ești prost? Nu știi cu cine te pui. Crede-mă pe cuvânt. Vezi cu filmările astea!”.

Văzându-se filmată de unul dintre arbitrii aflați pe teren, mama tânărului jucător l-a amenințat și pe asistentul Valentin Hîțu: „Bă c*****le, tu nu știi cu cine stai de vorbă. Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta. Vezi că-ți f*t o sticlă de-asta în cap…”.

„L-a împins pe colegul meu. A vrut să-i dea peste telefon!”

„Femeia era mama unui jucător de la Viva, cel care înjura pe cei din tribune. Acel copil a înjurat tot meciul, iar până la urmă, centralul l-a eliminat.

Femeia a coborât pe teren la finalul meciului, să se răfuiască cu arbitrii. Era nemulțumită că Viva a condus de cu 1-0 și 2-1, iar Medgidia a egalat în minutul 80 și a pierdut cu 2-4 în final. Doamna voia să ajungă la arbitrul de centru Năstasă Constantin. Când a văzut că este filmată de un coleg de-al meu l-a împins din spate și a vrut să-i dea peste telefon, apoi femeia mi-a zis «Băi, c...e tu vrei să mai arbitrezi în viața ta?»”, a declarat arbitrul asistent, Valentin Hîțu, potrivit sursei citate anterior.

Părinții s-au luat la bătaie pe tunelul de acces

Hîțu a povestit ce s-a întâmplat după ce femeia a pus, într-un final, capăt conflictului. Nemulțumiți de finalul partidei, unii dintre părinții aflați în tribună s-au luat la bătaie pe tunelul de acces.

„S-a lăsat cu înjurături și cu bătaie generală pe tunel, între părinți. Un junior de la Viva l-a înjurat pe părintele unui jucător de la Medgidia. Bărbatul respectiv a coborât din tribună, după care au coborât toți cei care erau în tribună și s-au bătut pe tunel. S-au dat pumni. La final, cei de la Viva ne-au reproșat că avem harfe de Istvan Kovacs. Pentru ei, asta înseamnă când arbitrii respectă regulamentul!”, a mai admis asistentul.