Ilie Sprîncean a ocupat locul 6 la Campionatul Mondial de kaiac-canoe

Sportivul român Ilie Sprîncean s-a clasat pe locul al șaselea în Finala A a probei de canoe simplu masculin pe 200 de metri la Campionatul Mondial de kaiac-canoe care se desfășoară la Poznan (Polonia).

În 2023, Ilie Sprîncean a cucerit „bronzul” alături de Oleg Nuță Foto: EPAImages

Născut în 1 august 1994, canoistul român a fost cronometrat în 41 de secunde și 80 de sutimi, fiind la 85 de sutimi de medaliatul cu bronz, polonezul Oleksii Koliadych (40,95). Medalia de argint a revenit uzbecului Artur Guliev (41,05), iar cea de bronz a fost adjudecată de belarusul Andrei Jolabov (41,15). Brazilianul Gabriel Assuncao Nascimento s-a clasat pe patru (41,39), iar spaniolul Pablo Grana a fost al cincilea (41,51).

În 2023, Ilie Sprîncean a cucerit medalia de bronz la canoe dublu pe distanța de 1.000 de metri.

La canoe simplu masculin pe 500 de metri, Braulio Nicolae Flores-Mateescu s-a clasat pe locul 5 în prima semifinală (2:01,87), urmând a evolua în Finala B.

La paracanoe, Dumitru Șandru a fost pe poziția a 9-a în prima semifinală la VL2 masculin pe 200 m (1:33,42), iar Gabriela-Theodora Bantaș a ocupat același loc în a doua semifinală la VL3 feminin pe 200 m (1:42,69).