Ianis Hagi și-a tras plajă în Mamaia unde să-și șlefuiască glezna. Concesiunea pe 10 ani a costat 400.000 de euro

În timp ce este patron la clubul de fotbal Farul Constanța, Gică Hagi (60 de ani) își dezvoltă afacerile deținute în alte domenii. Familia „Regelui” este implicată puternic în turism, însă puțin știu că fostul mare fotbalist a început investindu-și primii bani obținuți din sport într-o clinică stomatologică.

Firma Hagi Sport S.R.L., care administrează hotelul Iaki, din stațiunea Mamaia, a câștigat în primăvară la licitația organizată de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) dreptul de a administra o plajă de 17.195 mp în stațiunea Mamaia.

Potrivit ANAR, contractul are o durată de 10 ani, iar taxa anuală este de 165.195,60 de lei (fără TVA). Pe 10 ani, valoarea totală a concesiunii, inclusiv TVA (19%), ajunge la 1.965.828 de lei, adică aproximativ 400.000 de euro, scrie golazo.

Hotelul Iaki, renovat în 2025

Conform legislației, pentru fiecare subsector de plajă trebuie să existe cel puțin două oferte valabile. Suprafețele de plajă închiriate de ANAR pot avea două tipuri de destinații: agrement turistic (recreere) și agrement cu funcție sportivă – ambarcațiuni cu sau fără motor.

Pe lângă concesionarea plajei, hotelul Iaki, cotat la patru stele, a beneficiat de o renovare de două milioane de euro în 2025. Potrivit Ziarului Financiar, în primele patru luni ale anului, hotelul lui Hagi a funcționat la doar 30% din capacitate din cauza lucrărilor de renovare.

Hotelul cu 122 de camere le va rămâne moștenire celor doi celor doi urmași ai „Regelui”. Numele Iaki provine chiar de la Ianis și de la Kira, care, la rândul lor, poartă numele bunicilor din partea tatălui, Iancu și Kirața.