Halep, în „ceață“: Răspunsul Simonei când a fost întrebată despre viitorul ei

Ce repede s-a stins entuziasmul primului titlu pe care Simona Halep l-a cucerit, la Toronto, sub comanda antrenorului Patrick Mouratoglou (52 de ani).

Acel succes a readus-o pe „Simo“ în Top 10 mondial, după un an, propulsând-o de pe locul 15 pe 6. Ea s-a aflat pe 7 WTA, la startul US Open, însă, din păcate, riscă acum ieșirea din Top 10, în clasamentul care va fi publicat pe data de 12 septembrie, la o zi după turneul de la Flushing Meadows. Calculele sunt simple: în acest moment, Halep are 3.025 de puncte în clasamentul live. Din păcate, din Top 20 mondial doar ea și Daria Kasatkina (8 WTA în ierarhia live) au fost eliminate deja, la US Open, după partidele de luni.

Constănțeanca e despărțită de ocupanta locului 10, Cori Gauff, de doar 338 de puncte. Vorbim despre o diferență minusculă, mai ales că în desfășurare e un turneu de Grand Slam care puncte la bătaie multe puncte. Spre exemplu, campioana va primi 2.000 de puncte! Așadar, în funcție de ce se va întâmpla în următoarele zile, sunt șanse foarte mari ca Halep să înregistreze o cădere drastică, părăsind Top 10, după US Open.

Programul ei, în „ceață“

Ce urmează din punct de vedere al calendarului competițional pentru „Simo“? Aici, deocamdată, n-avem un răspuns. Chiar Halep a explicat acest lucru pentru Eurosport: „Habar n-am ce urmează, o să văd, o să vorbesc cu antrenorul meu. Vreau doar să mă odihnesc și să mă liniștesc după meciul ăsta. Nu e o înfrângere ușoară, dar n-am ce să fac, nu mai pot să schimb nimic“.