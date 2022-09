Halep, despre Federer: „Nu va mai exista niciodată un alt Roger“. Elvețianul și-a anunțat joi retragerea din tenis

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (9 WTA) a postat un scurt mesaj pe contul său de Facebook după anunţul retragerii din activitatea competiţională a elveţianului Roger Federer.

„Nu va mai exista niciodată un alt Roger şi sunt recunoscătoare că am avut şansa să joc în aceeaşi eră cu el", a scris Halep, alături de o fotografie în care apare pe teren alături de elveţian.

Legendarul tenisman elveţian Roger Federer şi-a anunţat joi retragerea din activitatea sportivă, el indicând că ultimul turneu la care va participa va fi competiţia pe echipe Laver Cup, săptămâna viitoare la Londra.

Tenismanul cu 20 de turnee de Mare Şlem câştigate a precizat că ultimii trei ani au fost dificili din punct de vedere fizic, cu mai multe accidentări şi operaţii. Este deci normal ca el să se retragă la vârsta de 41 de ani, după mai mult de 1.500 de meciuri disputate şi 24 de ani petrecuţi în circuit.

"Am muncit mult ca să revin la cel mai bun nivel al meu şi să fiu competitiv. Ştiu însă de asemenea care sunt limitele corpului meu şi capacităţile mele. Iar ultimele mesaje ale corpului meu au fost clare", a scris Federer, care s-a născut pe 8 august 1981.

"Iar în cele din urmă ţie, tenisului, te iubesc şi nu te voi părăsi niciodată", a încheiat sportivul născut la Basel scrisoarea sa.

Federer nu a mai participat la nicio competiţie de la ediţia din 2021 de la Wimbledon.

Aşa cum se ştie, Simona Halep, care a fost numărul unu mondial în acest an, a anunţat tot joi pe Instagram că nu va mai juca în acest an, la câteva zile după ce a indicat că a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la nas, în urma căreia va lipsi "câteva săptămâni" din circuit.

"Aş dori să vă informez despre situaţia mea actuală, să reflectez la ceea ce s-a întâmplat anul acesta şi, aşa cum am făcut întotdeauna, să vă împărtăşesc sentimentele mele profunde.

După cum ştiţi deja, pentru că am vorbit de multe ori despre asta, în februarie am fost foarte aproape să renunţ la tenis fiindcă nu credeam că am suficientă putere pentru a reveni în top 10. Treceam prin multe momente de anxietate şi am crezut că este timpul să mă opresc pentru că este nesănătos din punct de vedere emoţional.

Apoi am avut norocul să descopăr academia lui Patrick unde am simţit atât de multă pasiune încât asta mi-a redat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, încet-încet am început să cred că mai pot juca un tenis de bun nivel. Eram total deschisă la tot ce mi-a spus să fac, la felul în care ar trebui să o fac şi la cantitatea de muncă pe care ar trebui să o depun. Am făcut totul pe deplin.

Scopul meu era foarte clar: mi-am dat un an pentru a reveni în top 10.

Atunci când hotărăsc ceva, întotdeauna merg până la capăt, iar eu am avut încredere 100% în Patrick, aşa că am vrut ca numai oamenii lui să se ocupe de mine. De aceea am făcut multe schimbări în echipa mea. Pentru că am simţit că asta trebuie făcut: să mă implic pe deplin în acest proiect. A fost o perioadă foarte grea, fiindcă întotdeauna am pus presiune pe mine şi, avându-l lângă mine pe cel mai bun antrenor, am simţit şi mai multă presiune să câştig şi să mă descurc bine.

Asta s-a încheiat cu atacul de panică din timpul meciului meu de la Paris. Am simţit că la Roland Garros este momentul să joc foarte bine datorită a tot ce am realizat acolo. Nu am putut face faţă presiunii şi am clacat.

Apoi am vorbit cu Patrick şi i-am spus că trebuie să mă relaxez pentru că nu pot juca cu presiunea pe care eu am pus-o asupra mea şi i-am cerut să aibă răbdare cu mine în următoarele 6 luni. Fără aşteptări. M-a ascultat, a fost de acord şi m-a susţinut 100%.

După aceea am putut să joc cel mai bun tenis al meu. Iar mai repede decât mă aşteptam, în doar 2 luni, am revenit în top 10. Obiectiv atins!

Însă după aceea, când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt complet epuizată din punct de vedere mental. Având deja de mulţi ani probleme cu respiraţia care s-au agravat cu timpul, am decis să urmez sfatul medicilor mei şi să fac operaţia necesară.

Nu am putut să o fac mai devreme fiindcă nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare, deoarece tenisul a fost întotdeauna prima prioritate în viaţa mea. Dar am simţit că este momentul potrivit să o fac şi, de asemenea, să fac ceva pentru mine ca persoană. De aceea am făcut şi partea de estetică, pe care am vrut de mult s-o fac, deoarece nu-mi plăcea deloc nasul meu. Aşa că am făcut-o, am rezolvat partea funcţională şi partea estetică. Ştiu că mulţi dintre voi mă pot înţelege.

Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc decât la recuperare. Ceea ce este sigur este că nu voi mai putea juca în acest an în niciun turneu oficial.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin cu de toate. Ne vedem pe teren, 2023!!

Simt că încă mai am multe de făcut pe terenul de tenis şi încă mai am câteva obiective", a scris Simona Halep pe Instagram.

Simona Halep, campioană la Roland Garros 2018 şi Wimbledon 2019, care va împlini 31 de ani pe 27 septembrie, a fost învinsă surprinzător în primul tur la US Open, pe 29 august, de ucraineanca Daria Snigur, iar de atunci nu a mai disputat niciun meci oficial.