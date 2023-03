Hagi, criticat vehement pentru episodul cu Ianis: Discurs virulent după un fiasco românesc

Partidele din luna martie au trecut, însă ele au lăsat un gust amar din cauza scandalului provocat de Gheorghe Hagi (58 de ani), revoltat că fiul său, Ianis (24 de ani), a fost sărit din schemă de selecționerul Edward Iordănescu (44 de ani). Aflat în Germania, fostul mare internațional, Marcel Răducanu (68 de ani) a insistat că acest episod a fost o „pată neagră“ pentru fotbalul românesc.

„De ce trebuia adus Ianis Hagi, dacă n-a jucat un an?! România are nevoie de Ianis, când e sută la sută pregătit fizic și psihic, nu acum. Câți ani are Ianis? 24. E om în toată firea, nu mai are 16 ani să se bage părinții pentru el. Dacă avea o problemă și era nemulțumit, trebuia să spună el, nu tatăl lui. Dacă vin toți părinții tuturor jucătorilor care n-au fost chemați, ce facem? Nu vă supărați, dar așa ceva nu se întâmplă nicăieri“, și-a început Răducanu discursul la Digi Sport.

„Aici, în Germania, nu se întâmplă așa ceva. Câți n-a chemat ăsta (n.r. – selecționerul Germaniei, Hansi Flick) acum, Muller, Sane. Ăștia ce trebuiau să facă? Nici la noi n-avea voie să se întâmple acest caz Ianis Hagi! Gică nu i-a făcut niciun bine copilului că s-a băgat peste el“, a adăugat fostul mijlocaș, care a adunat 21 de selecții și 3 goluri în naționala României, între 1976 și 1981.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Clasament

1. Elveția 2 2 0 0 8-0 6

2. România 2 2 0 0 4-1 6

3. Kosovo 2 0 2 0 2-2 2

4. Andorra 2 0 1 1 1-3 1

5. Israel 2 0 1 1 1-4 1

6. Belarus 2 0 0 2 1-7 0

Primele două clasate vor obține calificarea la Euro 2024.

Programul meciurilor rămase în grupa I

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)