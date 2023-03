România, patria tristeții în fotbal: 6 concluzii după debutul naționalei în preliminariile Euro 2024

Pe cât de prost a debutat Edward Iordănescu (44 de ani) în Liga Națiunilor, cu 0-2 cu Muntenegru și 0-1 cu Bosnia, ambele partide în deplasare, pe atât de bine a început selecționerul campania de calificare pentru Euro 2024.

Cu ce rămânem însă după aceste meciuri cu Andorra (2-0) și Belarus (2-1), care ne-au oferit startul perfect în tentativa de a prinde un turneu final, după 8 ani? E cazul să ne entuziasmăm? Și ce urmează, în continuarea drumului pentru România? Iată niște întrebări la care „Adevărul“ oferă răspunsurile după această „dublă“ din martie în care putem spune, răspicat: „Misiune îndeplinită“.

1. Am pierdut bucuria fotbalului

Într-o societate dominată de negativism, în care totul se desfășoară după registrul „șoc și groază“, în regim de „Breaking news“, și fotbalul românesc reflectă fidel această situație. Începând cu comportamentul selecționerului Edward Iordănescu, care a „fiert“ pe marginea terenului cu Andorra și cu Belarus, și continuând cu declarațiile care au urmat după aceste meciuri. Practic, am pierdut bucuria fotbalului și practicăm acest joc cu scrâșnitul dinților. Inclusiv când câștigăm! Și să nu uităm că, tot din acest motiv, analiștii noștri de la televizor au transformat Andorra și Belarus în niște bau-bau-ri fotbalistice, deși era evident că urmează să dăm de niște echipe liliputane pe care încă le putem învinge, relativ lejer. Asta deși, la rândul nostru, am căzut în lumea a 3-a a fotbalului.

2. Jucâm urât, dar fotbalul nu e patinaj artistic

Să fim corecți: nici în Andorra, nici acasă, în meciul cu Belarus, naționala n-a arătat un joc plăcut ochiului. Doar că fotbalul nu e patinaj artistic și, drept urmare, nu se dau puncte pentru aspectul estetic al jocului. Avem maximum de puncte, un avans deja considerabil față de locul 3 și, dacă vom continua pe același drum, culegând puncte și calificându-ne la Euro 204, peste ani, nimeni nu-și va aduce aminte cât de frumos sau urât am jucat în preliminarii. E valabil pentru orice echipă, nu doar pentru naționala României!

3. Ar fi rușinos să ratăm calificarea

Încă de când s-a efectuat tragerea la sorți, s-a spus că e o grupă atât de ușoară, încât nici dacă am fi ales noi adversarele, n-ar fi ieșit atât de bine! Ceea ce se confirmă acum. Când principalele tale rivale la locul 2, Israel și Kosovo, fac egal în meci direct pierzând câte două puncte, iar apoi Kosovo se împiedică acasă de Andorra, poți să spui doar „Săru-mâna, UEFA!”. Și ar fi rușinos să ratăm calificarea dintr-o asemenea grupă în care primele două clasate vor merge la turneul final!

4. Se poate și fără Ianis Hagi

Marele perdant al „dublei“ cu Andorra și Belarus se numește Gheorghe Hagi (58 de ani). Care a redus aceste partide la neconvocarea fiului său, Ianis (24 de ani), făcând un caz național din asta. Ne putem imagina doar ce ar fi zis fostul mare internațional, dacă România ar fi călcat strâmb în vreuna din aceste partide. S-a văzut însă că România poate juca și fără Ianis Hagi. Măcar cu Andorra și Belarus!

5. Putem juca, în principiu, cam fără oricine

În continuarea ideii anterioare, trebuie remarcată și o altă realitate a fotbalului românesc, la ora actuală. Spre deosebire de vremurile de mult apuse, când aveam jucători, precum Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Adi Mutu sau Ciprian Marica, capabili să facă diferența, să câștige un meci de unul singur, acum avem niște jucători cam de același nivel. Cu excepția lui Stanciu, Man și poate și Alibec, care sunt un pic mai răsăriți – vezi lovitura liberă bătută magistral de Stanciu, care a deblocat meciul cu Belarus – nimeni nu iese în evidență în lotul actual. De altfel, în niciun moment, nu s-a simțit că au lipsit, de pildă, Chiricheș, Bancu sau Pușcaș din motive medicale. Pentru simplul motiv că înlocuitorii lor, Drăgușin, Opruț / Sorescu și Alibec, fie că sunt de același nivel (nu foarte ridicat pentru fotbalul internațional!), fie că sunt un pic mai buni chiar.

6. Vom plăti pentru băgarea mizeriei pe sub preș

Avem probleme la fel de mari și pe terenul de joc, dar și în afara lui! Pentru că, în tribune, ignorăm problema huliganilor, preferând să băgăm mizeria pe sub preș. Din comoditate. Decontul pentru această situație va veni, din păcate, în această campanie de calificare. Avem deja o procedură disciplinară deschisă de UEFA, după meciul cu Andorra, și având în vedere scandările xenofobe din timpul partidei cu Belarus, riscăm să primim o suspendare a terenului propriu, când ne e lumea mai dragă. Dacă se va întâmpla așa, îi putem mulțumi și domnului Andrei Burcă, marcator cu Belarus, care s-a arătat un fan al grupării „Uniți sub tricolor“, cu manifestări huliganice: „Îmi iubesc țara, sunt naționalist. Îmi place deviza celor din galerie, «Uniți sub tricolor»“.

Preliminarii Euro 2024, grupa I, marți

România – Belarus 2-1

Elveția – Israel 3-0

Kosovo – Andorra 1-1

Clasament

1. Elveția 2 2 0 0 8-0 6

2. România 2 2 0 0 4-1 6

3. Kosovo 2 0 2 0 2-2 2

4. Andorra 2 0 1 1 1-3 1

5. Israel 2 0 1 1 1-4 1

6. Belarus 2 0 0 2 1-7 0

Primele două clasate vor obține calificarea la Euro 2024.

Programul meciurilor rămase în grupa I

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)