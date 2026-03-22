Victorie dramatică pe terenul lui Ikast. Gloria Bistrița, la un pas de sferturile Ligii Campionilor la handbal

Gloria Bistrița a obținut o victorie prețioasă în deplasare, scor 35-34 cu Ikast, în prima manșă a optimilor de finală din Liga Campionilor la handbal. Formația lui Carlos Viver a fost condusă cu 5 goluri la pauză, dar a revenit spectaculos, astfel că pleacă din postrura de favorită la calificarea în sferturi.

Defensiva nesigură și atacul fără vlagă i-a creat probleme mari echipei ardelene în startul partidei. Cu Stine Skogrand în mare formă, Ikast a controlat prima repriză și a intrat la vestiare în avantaj consistent, 21-16. După reluare, a intrat pe teren o altă formație. Gloria Bistrița a prins curaj grație intervențiilor portarului De Arruda, iar apărarea a devenit mai agresivă.

Diferența s-a redus treptat, iar finalul a aparținut fetelor noastre, care s-au impus cu 35-34, rezultat care îi oferă prima șansă la calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, unde le așteaptă franțuzoaicele de la Brest. Returul contra davezelor este programat pe 28 martie, de la ora 19.00, la Bistrița.

Cele mai bune marcatoare pentru Gloria au fost Danila So Delgado, cu 11 goluri, Sonia Seraficeanu, cu 8, și Paula Arcos, cu 6 reușite. În poartă, Renata de Arruda a contabilizat 14 parade din 48 de aruncări, cu un procentaj de 29,2%.