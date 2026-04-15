Gigi Becali și-a stabilit testamentul. Patronul FCSB are trei fiice

Gigi Becali (67 de ani) a anunțat ce va face cu averea evaluată în prezent la peste un miliard de euro.

„Eu vreau să le fac o afacere fetelor mele, ca ai mei copii, nepoții mei să nu fie niciodată săraci. O să le dau lor bogăția toată, să fie fetele mele mai bogate decât mine. Așa cum a făcut Sfântul Toma la împărat. O să le fac fetelor mele să facă bani, să fie mai bogate decât sunt eu.

Fetele sunt mai bogate decât ăla care se dă al poporului. În 3-4 ani au făcut avere mai mare decât ăla cu 70 de firme. Încă nu m-a părăsit mândria. La câte daruri mi-a dat Dumnezeu, mă înălțam deja”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

Gigi Becali are trei fiice: Teodora, Alexandra și Cristina. Teodora Becali (30 de ani) a studiat la Facultatea de Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice și a terminat și masterul în Administrarea Afacerilor.

Alexandra Becali (20 de ani) este a doua fiică a lui Gigi Becali și îi calcă pe urme tatălui său în afaceri. Are afaceri în domeniul imobiliarelor.

Despre Cristina Becali (24 de ani) se cunosc foarte puține lucruri, pentru că este cea mai discretă dintre toate. Este pasionată de fotbal, dar nu-i place să apară în public.