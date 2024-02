Familia Becali, acuzată. Afaceristul care susține că a fost înșelat de fiica patronului FCSB rupe tăcerea

Alexandra, una dintre cele 3 fete ale lui Gigi Becali, este proprietara unei firme care ridică blocuri în zona de nord din București. Ea e acuzată că nu vrea să achite o datorie de 50.000 de euro unei societăți care a lucrat pe șantier, drept pentru care Deac Invest Construct SRL s-a adresat instanței.

Ionuț Deac, afaceristul care deține firma de construcții, a povestit pentru cancan.ro ce s-a întâmplat: „Chestia asta este de un an de zile. Am făcut toată lucrarea acolo, s-a făcut situația de lucrări, s-a acceptat toată situația. S-au pus facturile, nu a zis nimeni nimic. După un timp, nu a mai vrut să ne plătească. Li s-a părut lor că le-am luat prea mult. Noi am construit și la domnul Dragomir, cu aceeași treabă, aceeași bani, nu am păcălit pe nimeni, ne-am făcut treaba. Chiar din contră, noi am luat șantierul când arăta ca după război”.

Nu îi mai răspunde la telefon

„Domnișoara Alexandra Becali ne-a spus că o să ne dea chiar și un bonus la sfârșit. Ne-am ocupat, am construit, am terminat lucrul și acum ne spune că nu ne mai plătește facturile că li se pare că ne-au plătit cam mult. Lucrările au fost la blocurile dânsei din Pipera. Noi am făcut structura, fier, betoane, toate. Ea a plătit la început, totul a fost ok, ne-am înțeles de minune.

Ultima dată nu ne-a mai răspuns nimeni la telefon și nu a mai vrut să plătească facturile, care sunt înregistrate în contabilitate. Inginerii lor ni le-au aprobat. Pur și simplu s-a încheiat discuția. Am încercat să luăm legătura cu ei și până la urmă nu am mai avut ce face, am apelat la instanță. O parte ne-a plătit, dar ultimele facturi în valoare de 260.000 de lei nu a mai vrut să le achite”, a completat Ionuț Deac.

Vrea să îi de ”banii de semințe”

Afaceristul vrea doar ca lucrările pe care le-a făcut să fie plătite. „Am văzut că domnul Gigi Becali a zis că ăștia sunt bani de semințe. Păi să ne plătească atunci. Noi nu am înjurat, nu am jignit, vrem doar ca munca să fie plătită. Am preluat șantierul de la bun început, în care a fost un haos, știe toată lumea. Noi am făcut tot lucrul. Ea nu ne-a zis m-ați înșelat, m-ați furat… Pur și simplu nu ne-a mai răspuns la telefon și s-a închis tot. A dispărut! Am vorbit cu avocatul lor, dar el nu prea știa ce se întâmplă. Chiar am muncit acolo.

Am ținut la această lucrare, ne-am gândit la o colaborare. Noi suntem o firmă mai mică, nu suntem milionari ca ei, dacă muncim trebuie să ne plătească. Pai dacă sunt bani de semințe, de ce nu ne plătești? Nu au niciun drept să nu ne plătească. Munca este făcută, semnată de inginerii lor. Ne-au cerut să stornăm facturile…Păi cum să facem așa ceva? Plătiți-ne”, a mai spus Ionuț Deac.