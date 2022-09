Gigi Becali, dezlănțuit: Două apariții TV, în decurs de câteva ore, în care i-a șocat pe cei din studio

Haosul de la FCSB se vede cel mai bine în declarațiile lui Gigi Becali de după meciul pierdut, miercuri seară, cu Farul, la Ovidiu, scor 1-3.

Imediat după meci, el a făcut praf antrenorul: „Dacă ai o echipă valoroasă, ca FCSB, și n-ai posesia, e doar vina antrenorului! O să mă impun și o să-i cer să schimbe sistemul de joc. Mijlocul terenului, dacă nu-l domini, poți să ai cinci de Messi și de Haaland, tot pierzi. Va juca 4-3-3, s-a terminat cu 4-2-3-1. Dică va schimba asta la ordinul meu: 4-3-3! La revedere! Dacă ei nu pot să joace ce vrei tu, lasă-i să joace ce știu“.

Joi dimineață, la câteva ore după declarațiile de mai sus, Becali a avut o altă intervenție telefonică, de această dată, la emisiunea „Ora Exactă în Sport“, difuzată de Pro Arena. Aici, latifundiarul și-a mai îndulcit tonul vizavi de antrenor, însă a rămas ferm pe poziție, în ceea ce privește sistemul de joc.

„Am mâncat bătaie, dar i-am spus lui Dică să nu fie supărat. E un rezultat mincinos. Am avut posesie 70%. Am luat un gol care nu era gol. Au fost nişte greşeli mari, dar rezultatul e mincinos. Nu mai jucăm 4-2-3-1, că trebuie să jucăm cu doi închizători, cu Oaidă și Dulca. Ce facem, îi lăsăm pe Miculescu, Olaru, Coman afară? Să joace 4-3-3 și cu asta basta, am încheiat bâlciul! De aia nu-i mingea la noi, că n-avem mijloc“, a spus Becali, la Pro Arena.

