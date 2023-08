Gigi Becali a cumpărat 30 de hectare de pământ în Uganda. Planul nebun al finanțatorului roș-albaștrilor

Gigi Becali a fost impresionat de evoluția lui Nordsjaelland în meciul cu FCSB (0-0), în prima manșă a turul III preliminar al Conference League. Jocul de pase formidabil al fotbaliștilor formației daneze l-a șocat pe patronul vicecampioanei, care spune că va încerca să urmeze modelul grupării nordice.

Omul de afaceri a văzut că din lotul lui Nordsjaelland fac parte mai mulți fotbaliști africani și s-a gândit să deschidă o academie de fotbal în Africa. ”În Uganda am cumpărat vreo 30 de hectare. Mă gândeam să fac acolo... O academie, dar e greu. Cine se duce antrenor acolo? Știi care e treaba cu ăștia? E sărăcie, îi iei la 14-15 ani și le faci program. 8 ore de somn, 3 ore masă și restul le dai mingea.

Nici televizor, nici nimic. Când te scoli, începi să pasezi, când mânânci, ții mingea... Așa cred că le fac (n.r.- cei de la Nordsjaelland jucătorilor africani din lot). Nu au talent ca Neymar, ei sunt pasatori, adică au exercițiu”, a spus Gigi Becali, impresionat de Nordsjaelland, care are în lot 8 jucători din Africa: Emmanuel Ogura, Adamo Nagalo, Mohamed Diomande, Lasso Coulibaly, Mario Dorgeles, Ernest Nuamah, Ibrahim Osman și Yannick Agnero.

Gigi Becali a construit o mănăstire ortodoxă în Uganda, unde are grijă de câteva sute de copii din orfelinate. ”Am acolo sute de copii cărora le dau de mâncare. Am mănăstire acolo. Sunt sute de copii pe care-i hrănesc. Sunt creștinați acolo, îi botează. Fac misiune acolo”, dezvăluia Gigi Becali în urmă cu un an și jumătate. Pe lângă acest stabiliment, patronul roș-albaștrilor a mai construit unul pe pământ african, în Rwanda, unde a construit o lăcaș de cult, cu 800.000 de euro.

Conference League, turul III preliminar, prima manșă

Sepsi - Aktobe 1-1. Câștigătoarea joacă în play-off cu învingătoarea meciului Bodo/Glimt - Pyunik Erevan (3-0 în tur).

Farul - Flora Tallin 3-0. Câștigătoarea dublei joacă în play-off cu pierzătoarea dintre Qarabag și HJK (2-1 în tur).

FCSB - Nordsjaelland 0-0. Câștigătoarea dublei va juca în play-off-ul cu învingătoarea dintre Sabah Baku - Partizan Belgrad (2-0 în tur).