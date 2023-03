Gică Hagi o ține pe-a lui. ”Ianis a deja cineva în lume, ca taică-su”. Acuzații de manipulare

Gică Hagi a provocat un scandal imens, făcând declarații incendiare după decizia luată de selecționerul Edi Iordănescu de a nu apela la serviciile fiului său, Ianis, pentru meciurile cu Andorra și Belarus din debutul preliminariilor Euro 2024.

Criticat pentru atitudinea sa de presă și de oamenii de fotbal, antrenorul liderului Farul a revenit cu precizări în privința declarațiilor pe tema neconvocării lui Ianis Hagi la naționala și a acuzat în stânga și-n dreapta de manipulare. „Nu vreau să intru în acest lucru. Nu e treaba mea să vorbesc de convocări. Fiecare antrenor face convocările.

Ce am zis eu acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară, a străinilor. Vorbim de un jucător care joacă la unul dintre cele mai titrate din Europa. Am zis părerea mea. Am zis doar de lista preliminară”, a spus antrenorul Gică Hagi.

”Restul a fost diversiune, manipulare pe față, diversiune pe față! Trebuia să rămâneți în cadrul în care am rămas eu. Fizic, și-a revenit. Joacă la un club. Eu vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav.

Sunt mândru pentru că sunt «tatăl lui Ianis». Eu am devenit «tatăl lui Ianis». Am fost la Rangers și mi-au zis că sunt «tatăl lui Ianis». Deci, Ianis e deja consacrat. Ianis are deja personalitate. Ianis e deja cineva în lume. Nu uitați că reprezintă România, ca taică-su. E același brand în lume”, a completat Hagi.

Ce a spus Hagi prima dată

*Lui Ianis, cât a fost accidentat, antrenorul echipei naționale i-a spus că e un jucător foarte important. Cel puțin, așa am citit eu. Eu, ca fost jucător, ca om de fotbal, vin și spun: Ianis nu e important pentru selecționer! Dacă era important, cu siguranță, era cel puțin pe lista stranierilor. Când i se comunică jucătorului direct că e foarte important, mă întreb de ce oare lipsește la prima acțiune. Simplu, îmi dau seama că nu e important pentru selecționer. A jucat foarte bine înainte să se accidenteze, iar acum e sănătos și nu intră pe listă.

*Ianis e pe teren 15-20 minute (n.r. – la Rangers), dar măcar e pe teren. Pitu cât joacă? Vă zic de unul de-al meu, ca să nu fiu acuzat de altceva (n.r. – Pitu a fost la Farul până în ianuarie). El de ce e pe listă și Ianis nu? Ianis poate face mai multe, în zece minute, decât Pitu, datorită experienței superioare pe care o are.