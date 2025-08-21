Video Gest golănesc comis de Mauro Icardi. Starul argentinian a lovit cu capul un suporter al propriei echipe

Fotbalistul argentinian Mauro Icardi a comis recent un gest șocant: a lovit cu capul un fan, incident petrecut în fața unui club din Istanbul.

Un alt incident neplăcut îl implică pe Mauro Icardi, aflat în plin proces de divorț de Wanda Nara.

Atacantul argentinian este din nou în centrul controverselor, după ce a lovit cu capul un fan Galatasaray, considerat prea „intruziv”, în fața unui club din Istanbul.

Argentinianul, înconjurat de mulțime în fața unui club din Istanbul, alături de prietena sa, China Suarez, și de copiii lor, a lovit cu capul un fan Galatasaray.

Videoclipul, distribuit imediat pe rețelele de socializare, a devenit rapid viral. Clubul turc nu a emis încă o declarație cu privire la incident.