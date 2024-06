Generația de suflet, răsplătită regește: Gigi Becali a dezvăluit suma primită de fiecare tricolor în Germania

Euro 2024 presupune un efort financiar colosal pentru românii care vor să fie alături de echipa națională în Germania. Adevărul a arătat astăzi cum au explodat prețurile biletelor de avion pe ruta București – Munchen, având în vedere cererea mare care există. Fiindcă mulți suporteri ai primei reprezentative vor să fie în tribune, marți (19.00, Pro TV), la meciul România – Olanda din optimile Campionatului European.

Dacă suporterii cheltuiesc sume uriașe pentru turneul final, în schimb, jucătorii și stafful naționalei au transformat Euro 2024 într-o lovitură financiară, nu doar una sportivă. Așa cum e normal, munca lor e răsplătită pe măsura performanței pe care au obținut-o în Germania. Mai ales că Federația Română de Fotbal a încasat deja bonusuri mari pentru Euro 2024, din partea UEFA, după cum Adevărul a scris aici.

Iar FRF direcționează o mare parte din sumele câștigate către oamenii care au contribuit la obținerea lor prin rezultatele înregistrate pe teren. Dacă victoria cu Ucraina a fost răsplătită cu 20.000 de euro de om, calificarea în optimile Euro 2024 a mărit substanțial această primă, după cum a dezvăluit Gigi Becali pentru prosport.ro. Patronul FCSB-ului a aflat această informație, în condițiile în care formația sa are patru jucători în lotul deplasat de Edward Iordănescu în Germania.

Ce a spus Gigi Becali?

*M-a înveselit cel mai mult bucuria celor 30.000 de oameni (n.r. – suporterii români aflați în tribune, la meciul România – Slovacia). Și a mai fost bucuria că am acolo patru băieți care vor lua 50.000 de euro de calificare. Când copiii mei iau bani mă bucur și eu.

*Am avut mici emoții când a bătut Răzvan Marin lovitura de la 11 metri, dar emoții mici, nu mari. Și în timpul jocului am avut mici emoții. Asta trebuie să înțeleagă lumea, ăsta e sentimentul, asta se întâmplă cu un om care are o echipă de fotbal. Voi, neavând echipă, voi aveți o mireasă, echipa națională. Eu am mireasă pe FCSB.

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin, 19.00): Elveția – Italia

29 iunie (Dortmund, 22.00): Germania – Danemarca

30 iunie (Gelsenkirchen, 19.00): Anglia – Slovacia

30 iunie (Koln, 22.00): Spania – Georgia

1 iulie (Frankfurt, 19.00): Franța – Belgia

1 iulie (Frankfurt, 22.00): Portugalia – Slovenia

2 iulie (Munchen, 19.00): România – Olanda

2 iulie (Leipzig, 22.00): Austria – Turcia

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)