BBC se desparte de legendarul Gary Lineker: culisele politice ale unei decizii care a făcut valuri în Anglia

Fostul internaţional englez, Gary Lineker, va părăsi prezentarea "Match of The Day", populara emisiune de fotbal a postului BBC, la finalul sezonului, la un an după suspendarea sa temporară din cadrul postului.

Lineker, fost jucător la FC Barcelona, Tottenham şi Leicester, fost căpitan al naţionalei Angliei, a devenit comentatorul emisiunii în 1999.

Săptămâna trecută, Lineker, care va împlini 64 de ani la finalul lunii, a declarat pentru revista Esquire că va trebui să "încetineaască ritmul la un moment dat", lăsând să se înţeleagă că ar putea să se concentreze în totalitate pe activitatea sa de podcast de succes. Dar, conform presei engleze, el ar urma totuşi să continue să apară la BBC până la Cupa Mondială din 2026.

Plecarea sa va fi anunţată oficial marţi de către BBC, conform presei engleze, care a făcut referire mai mult la oboseala lui Lineker decât la suspendarea temporară de pe post în martie 2023.

Lineker a fost suspendat provizoriu pentru că a criticat pe contul său de X un proiect de lege al guvernului conservator care viza împiedicarea migranţilor sosiţi ilegal să ceară azil în Regatul Unit. Fostul jucător, care el însuşi a găzduit refugiaţi, a denunţat "o politică crudă împotriva celor mai vulnerabili, într-un limbaj folosit de Germania din anii 1930".

Remarcile sale au fost aspru criticate de guvern şi de jurnalele de dreapta, relansând dezbaterea din jurul imparţialităţii politice în vigoare la emisiunile postului BBC.

După acest incident, BBC a revizuit regulamentele de utilizare a reţelelor sociale pentru salariaţii săi şi a autorizat prezentatorii cei mai celebri să-şi exprime opiniile despre chestiuni politice, dar fără a face campanie pentru partidele politice sau organizaţiile militante.