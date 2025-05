Demisie la nivel înalt în televiziune. O postare antisemită, plătită scump de o vedetă

Gary Lineker (64 de ani), fost fotbalist englez devenit prezentator TV sportiv pentru BBC, își termină colaborarea cu postul britanic duminica viitoare.

Legenda fotbalului englez, al patrulea cel mai mare marcator al Angliei, după Kane, Rooney și Charlton, și-a anunțat ieri demisia de la BBC, postul public de televiziune, ca o consecință a unui gest scandalos.

El a repostat pe rețelele de socializare un mesaj împotriva Israelului, care conținea imaginea unui șoarece, folosită în mod tradițional pentru a reprezenta evreii în propaganda antisemită, inclusiv în cea a Germaniei naziste.

Lineker, care prezenta săptămânal emisiunea Match of the Day, comenta meciurile din Premier League și câștiga un salariu de aproximativ 1,5 milioane de lire sterline pe an, își va încheia mandatul la postul public de televiziune englez duminică, după ultima etapă a sezonului din Premier League.

„Niciodată nu aș distribui cu bună-știință materiale antisemite. Este împotriva a tot ceea ce cred. Recunosc greșeala pe care am făcut-o și îmi pare profund rău. Părăsirea postului meu pare cea mai responsabilă decizie”, s-a scuzat Lineker pentru gafa comisă.

Nu este prima dată când Lineker este implicat într-un episod grav legat de utilizarea rețelelor de socializare. În urmă cu doi ani, a fost suspendat temporar de la BBC pentru că a exprimat comentarii critice la adresa politicii guvernamentale de imigrație și a fost reprimit în funcție în urma unui acord cu postul de televiziune.