Dennis Man, pe contrasens. Românul face traseul invers față de marii fotbaliști

La aproape 27 de ani, Dennis Man lasă Serie A pentru campionatul olandez, urmând să semneze pe patru ani cu un colos din Eredivisie, PSV Eindhoven. Chiar dacă transferul este impresionant, atât ca sumă de transfer - 7,5 milioane de euro, plus bonusuri de performanță -, cât și ca nume al noii sale echipe, totuși, privit în profunzime, este un pas înapoi al internaționalului tricolor.

Aflat într-o evidentă criză de formă în ultima parte a sezonului trecut, suferind mental după ratarea transferului la Fiorentina, Man a ales PSV. Sau mai bine zis PSV l-a ales pe Man, pentru a-l înlocui pe Johan Bakayoko, pelcat la Leipzig pentru 18 milioane de euro. Inițial, batavii l-au vrut pe Sindre Walle Egeli, un internațional norvegian, de 19 ani, însă Nordsjaelland a cerut peste 15 milioane de euro și afacerea a căzut. Astfel că gruparea din Eindhoven a mers pe varianta Dennis Man, pentru care plătește maximum 9 milioane euro, incluzând bonusurile. La PSV, tricolorul va încasa în jur de 1,5 milioane de euro pe sezon, mai puțin cu 200.000 de euro față de cât câștiga la Parma.

Misiune grea să devină titular

Chiar dacă a fost adus să umple golul lăsat de plecarea lui Bakayoko, românul nu avea o misiune ușoară să se impună pe extremă dreaptă, unde înfruntă o legendă croată în formă maximă, scrie Golazo. Pe poziția sa ideală pe teren, Dennis Man e în luptă cu Ivan Perisic, celebrul croat finalist la CM 2018 și câștigător al bronzului la CM 2022. Deși are 36 de ani, acesta este într-un moment foarte bun, contribuind că 16 goluri și 11 assisturi în sezonul trecut, iar în actuala stagiune a început ca din pușcă: pasă decisivă în Supercupa Olandei și un gol și două pase decisive în primul meci din campionat.

Cum internaționalul nostru e polivalent, el ar putea fi o opțiune pe partea stângă, însă și acolo are viață grea, urmând să se lupte pentru titularizare cu Ruben van Bommel, fiul fostului mare internațional batav Mark van Bommel, achiziționat tot în această vară, și cu olandezo-marocanul Couhaib Driouech.

Vrea să-și relanseze cariera

Cu acest transfer, Dennis face drumul invers față de marii jucători români și mondiali. De obicei, cei mai mulți folosesc Eredivisie ca trambulină pentru o echipă dintr-un campionat din Top 5: Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga ori Ligue 1. Așa au făcut doi români, Gică Popescu, plecat de la Craiova la PSV, în 1990, ajuns apoi în Anglia, Tottenham și un an mai târziu, în 1995, la Barcelona, și Cristi Chivu, transferat de Ajax tot de la Universitatea și propulsat apoi la Roma și la Inter Milano. Însă Dennis Man și-a dat seama că se află într-un blocaj, astfel că a optat să plece din Serie A, să-și revitalizeze cariera și să revină ulterior într-o ligă importantă a Europei.