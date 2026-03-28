FRF face lumină după presupusa bătaie din vestiarul naționalei, de la finalul meciului cu Turcia

După meciul Turcia - România 1-0, jurnaliștii de la Istanbul au dezvăluit că vestiarul tricolorilor a explodat, Florin Tănase aruncând cu un scaun spre un coechipier și că a fost nevoie de intervenția celorlalți jucători din vestiar, dar și a personalului de ordine. Federația Română de Fotbal a emis în spațiul public un comunicat prin care dezminte categoric acuzațiile făcute de jurnaliștii din Turcia, susținând că în vestiar nu s-a auzit nici musca.

Florin Tănase, acuzat că și-a agresat un coleg de echipă. Foto Facebook FRF
Florin Tănase, acuzat că și-a agresat un coleg de echipă. Foto Facebook FRF

"În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul. Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!

Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare. După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului. Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri", a transmis FRF pe canalele de comunicare.

„Minciună, nebuni de oameni!”

Și Răzvan Marin a susținut varianta oficială: ”Nu s-au spus multe. Am încercat să ne motivăm, să mergem înainte. Nu cred că e momentul acum să ne reproșăm lucruri, cu siguranță fiecare știe ce și unde a greșit. În vestiar, a vorbit domnul selecționer puțin cu noi. Ne doare ce s-a întâmplat, nu e ușor”, a precizat unul dintre căpitanii naționalei.

La rândul său, Florin Tănase, cel acuzat de turci că a făcut scandal, a fost întrebat de managerul de la FCSB, Mihai Stoica, printr-un sms: „Dai cu scaune în oameni? Așa violent ești?”. Căpitanul campioanei i-a răspuns: „Minciună, nebuni de oameni!”.

