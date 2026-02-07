Fluturând steagul României, Snoop Dogg a făcut senzație la JO: s-a distrat pe cinste cu delegația tricoloră

Rapperul american Snoop Dogg, în vârstă de 54 de ani, a oferit un moment surprinzător la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026, fluturând steagul României în fața delegației tricolore.

Artistul fusese numit în decembrie antrenor onorific al echipei SUA, într-un rol simbolic menit să susțină și să celebreze sportivii americani în afara competițiilor, conform anunțului Comitetului Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite.

Sportivii români au avut ocazia să interacționeze cu Snoop Dogg în timpul ceremoniei, profitând de moment pentru câteva fotografii împreună. În semn de apreciere, i-au oferit rapperului un steag al României, pe care acesta l-a fluturat entuziasmat, spre bucuria tuturor celor prezenți.

Au readus în scenă gafa din anul 2016

În comentarii, fanii români au adus aminte de celebrul incident „Bogata” din 2016, când Snoop Dogg, aflat în turneu în Bogota (Columbia), a făcut din greșeală check-in în Bogata, județul Mureș, pe Facebook. Momentul a stârnit o avalanșă de meme-uri, a fost relatat pe larg de presă, iar satul românesc a ajuns să fie cunoscut internațional, potrivit stirileprotv.ro.

„Cu prietenii din Bogata?”/ „Hai, Snoop! Te rog, vino în România!”, sunt doar două dintre multiplele comentarii haioase ale internauților.