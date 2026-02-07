search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fluturând steagul României, Snoop Dogg a făcut senzație la JO: s-a distrat pe cinste cu delegația tricoloră

0
0
Publicat:

Rapperul american Snoop Dogg, în vârstă de 54 de ani, a oferit un moment surprinzător la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026, fluturând steagul României în fața delegației tricolore.

Snoop Dogg Foto/Facebook COSR
Snoop Dogg Foto/Facebook COSR

Artistul fusese numit în decembrie antrenor onorific al echipei SUA, într-un rol simbolic menit să susțină și să celebreze sportivii americani în afara competițiilor, conform anunțului Comitetului Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite.

Sportivii români au avut ocazia să interacționeze cu Snoop Dogg în timpul ceremoniei, profitând de moment pentru câteva fotografii împreună. În semn de apreciere, i-au oferit rapperului un steag al României, pe care acesta l-a fluturat entuziasmat, spre bucuria tuturor celor prezenți.

Au readus în scenă gafa din anul 2016

În comentarii, fanii români au adus aminte de celebrul incident „Bogata” din 2016, când Snoop Dogg, aflat în turneu în Bogota (Columbia), a făcut din greșeală check-in în Bogata, județul Mureș, pe Facebook. Momentul a stârnit o avalanșă de meme-uri, a fost relatat pe larg de presă, iar satul românesc a ajuns să fie cunoscut internațional, potrivit stirileprotv.ro.

„Cu prietenii din Bogata?”/ „Hai, Snoop! Te rog, vino în România!”, sunt doar două dintre multiplele comentarii haioase ale internauților.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
„Un șarlatan mincinos!”. De ce are îl urăște Godină pe Donca, de fapt. Cei doi tocmai au devenit colegi la Survivor
gandul.ro
image
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Doi soți au cumpărat o casă în care știu că vor fi inundați, dar nu regretă nimic: „Ridicăm prizele și mobila”
libertatea.ro
image
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Coca-Cola a lansat o aromă complet nouă, inspirată de un desert retro din anii ’80
playtech.ro
image
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „Diavolul cu chip de înger”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața transferurilor
digisport.ro
image
Statul pregătește reducere de impozit pentru cei care plătesc la timp: cine poate primi bonificația
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru românii cu pensii mici. Anunțul făcut de Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
click.ro
image
Filmul din 2007 care domină topul preferințelor de pe Netflix. Distribuția este plină de actori renumiți
click.ro
image
Zodiile pentru care se anunță un weekend fabulos. Următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale pentru acești nativi
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Regele Carol al II lea GettyImages 613492384 copy jpg
Regele Carol al II-lea, sedus de o spioană nazistă? Episodul care a cutremurat Palatul în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
okmagazine.ro
Pateuri cu branza dulce Sursa foto shutterstock 2334663901 jpg
Plăcinte cu brânză dulce. Atenție! Dau dependență
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai tânăr concurent de la Românii au talent a cucerit toată țara: „Ești absolut adorabil!” Teodor are doar 3 ani și are un vis măreț
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?