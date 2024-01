Florinel Coman, răspuns negativ la ordinul lui Becali. Jucătorul lui FCSB demontează găselnița patronului

Florinel Coman a explodat în acest sezon, marcând 9 goluri și oferind 8 pase de gol în 19 meciuri pentru FCSB din postura de atacant lateral. Însă Gigi Becali vrea să strice mașinăria roș-albaștrilor și să-l pună pe fotbalist să joace atacant central, ce-i drept, la sugestia lui Gică Hagi.

Patronul liderului a anunțat că este gata să se despartă de Andrea Compagno, singurul atacant de careu din lotul echipei și să-l reprofileze pe Florinel Coman pe postul italianului. Totul după sfatul primit de la Gică Hagi, managerul care l-a crescut pe golgheterul FCSB. ”Bă, te bag atacant!”, i-a transmis Gigi Becali lui Coman, dar jucătorul i-a răspuns elaborat că decizia ar fi greșită.

Nu se poate compara cu Compagno

”Am jucat atacant central până la 17 ani. Când m-a luat domnul Hagi la echipa mare, atunci am jucat în lateral. M-a băgat puțin ca să mă integrez pentru că nu aveam forța necesară pentru poziția de vârf. Am jucat atacant la Iași, în repriza a doua. Aș putea să joc genul ăla de atacant, dar nu poți să mă compari pe mine cu Compagno, nu mă pot bate cu fundașii cum o face el. A fost discuție la nunta lui Ianis, ce v-a povestit și dânsul (n.r.- Gigi Becali). A venit la mine și mi-a spus că a vorbit cu domnul Hagi”, a declarat Florinel Coman pentru DigiSport.

Starul de la FCSB a continuat: ”V-am zis, am jucat atacant, când m-a pus în bandă, nu mi-a plăcut de nicio culoare. Acum nu mai vreau să joc atacant. Dar dacă dau un randament în momentul de față în banda stângă, cred că dacă aș trece vârf, mi-ar lua din calități la momentul acesta”.

Ar juca doar dacă ar avea garanția că va lua campionatul

Totuși, jucătorul spune că ar face o concesie dacă trecerea sa în centrul atacului ar garanta ca FCSB ar obține titlul dupăp aproape 10 de pauză: ”Ca să-mi schimb poziția, ar trebui să fac și antrenamente, să-mi simt din nou mișcările, sunt alte mișcări în centru față de bandă. E clar că mă simt foarte bine acum, am alte sincronizări în bandă. Pentru echipă, da, aș juca atacant. Dacă-mi spui că vom lua campionatul, joc vârf, chiar dacă nu voi mai da niciun gol”, a spus Florinel Coman.