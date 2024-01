Gonit de FCSB, Damjan Djokovic a fost luat imediat Rapid. Cine se va bucura la urmă

Damjan Djokovic a semnat cu Rapid, a fost prezentat de Giuleșteni și s-a alăturat deja lotului lui Cristiano Bergodi în Turcia, locul de cantonament al vișiniilor.

Croatul, care și-a făcut un nume în fotbalul românesc la CFR Cluj, a încercat o aventură la FCSB. După un debut bun, cu meciuri convingătoare și două goluri în Conference League, Damjan Djokovic a fost trecut pe linie moartă, la cererea patronului Gigi Becali.

Tot finanțatorul roș-albaștrilor a fost cel care i-a făcut vânt ieri fotbalistului, ba chiar l-a plătit ca să plece. ”I-am dat drumul! S-a făcut, da. El acum s-a înțeles cu Rapid. A plecat, ce mai contează în ce condiții? Cine să dea bani? Am dat eu bani (n.r.- ca să plece), 70.000 de euro. I-am zis lui MM: `Noi, dacă facem un contract, trebuie să-l respectăm`.

Becali i-a dat 70.000 de euro ca să plece

Când vrei să plece, negociezi cu el. Nu-ți convine, îi dai omului banii și cu asta basta. Se antrenează extraordinar, e foarte serios, așa am hotărât noi. Ce să spun? De jucătorii mei spun, că pot să-i cert, dar acum nu-i frumos să vorbesc despre om”, a spus Gigi Becali, la DigiSport.

Devenit liber de contract și cu banii în buzunar, Damjan Djokovici a zburat în Antalya, unde Rapid are cantonamentul. El a semnat azi cu echipa lui Bergodi până în 2025, pe un salariu de 15.000 de euro pe lună, plus bonusuri.

„Rapid a făcut cel de-al patrulea transfer al iernii, Damjan Djokovic semnând un contract valabil un an și jumătate. În vârstă de 33 de ani, croatul a venit liber de contract, după ce s-a despărțit în această iarnă de FCSB. Noul jucător al Rapidului a câștigat de patru ori trofeul de campion al României, cu CFR Cluj (2018, 2019, 2020, 2021), și o Supercupă a României, tot cu ardelenii (2019)”, a transmis Rapid pe site-ul clubului.

Mihai Stoica plânge după croat

Mihai Stoica a explicat că îi pare rău că a plecat Djokovic, dar că nu se poate impotrivi toanelor patronului Gigi Becali. „Ca experiență, Djokovic clar ne va lipsi. Este obișnuit să câștige trofee, să joace de meci de meci. Și este un jucător de echipă. Mulți ne speriaserăm, dar este un băiat de caracter, un fotbalist bun.

Eu am avut o relație bună cu el. Am mai vorbit cu el, obișnuiesc să vorbesc cu câțiva jucători, cu cei care văd că înțeleg. Unii nu o fac și nu mai am răbdare la 60 de ani să pierd vremea, să discutăm ceva și să facă altceva. Îmi pare rău, pentru că îmi plăcea. Îmi plăcea și ca persoană, dar viața merge înainte”, a declarat MM Stoica, la Orange Sport.

Croatul este al 4-lea transfer al giuleștenilor în această iarnă. Cristiano Bergodi îi are acum sub comandă pe kosovarii Florent Hasani (FK Tirana) şi Ermal Krasniqi (CFR Cluj) și pe sârbul Borisav Burmaz (FK Vozdovac), toți atacanți. Cu 9 etape înainte de finalul sezonului regulat, Rapid e pe locul 4, la 11 puncte în spatele FCSB. Cu Djokovic în echipă, giuleștenii speră ca ei să fie cei care se vor bucura la finalul campionatului.