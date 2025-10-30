Florin Gardoș, după imaginile virale din Cupa României: ”Nu o să câștigi niciodată 30.000 de euro”

Meciul dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, scor 1-4, din faza grupelor Cupei României Betano, a oferit un moment emoționant care a depășit fotbalul. În prima repriză, după autogolul lui Stevanovic, camerele TV au surprins-o pe Alexandra, soția portarului Laurențiu Popescu, izbucnind în lacrimi în tribune.

Goalkeeper-ul revenise după aproape șase luni, fiind titularizat de Mirel Rădoi în Cupa României Betano. Soția lui a trăit intens fiecare minut, iar în momentul golului primit a cedat emoțional, conștientă de presiunea uriașă cu care se confruntă fotbalistul, rezervă în ultimele luni.

Din fericire, Craiova a revenit spectaculos, câștigând cu 4-1, dar imaginile cu Alexandra plângând au devenit virale la scurt timp.

Florin Gardoș: ”În spatele acestor fotbaliști sunt oameni”

Fostul internațional Florin Gardoș a distribuit clipul pe rețelele de socializare și a postat un mesaj emoționant, în care le cere fanilor mai multă înțelegere față de fotbaliști.

„Poate ar fi bine ca data viitoare când aruncăm o înjurătură pe net să nu uităm că, în spatele acestor fotbaliști, sunt oameni care de obicei nu se văd, dar care suferă”, a scris Florin Gardoș pe pagina personală de Facebook.

Postarea a stârnit, însă, controverse. Un internaut i-a reproșat fostului fundaș că fotbaliștii câștigă sume uriașe și nu ar trebui să se plângă.

„Păi eu zic să te lași de fotbal și să te apuci de balet. E greu să primești 30.000 pe lună, sunt oameni care muncesc pe șantier 12 ore pe zi pe 4.000 de lei. Scutește-mă cu suferința. Dă-mi mie 50.000 pe lună și stau să mă înjuri toată ziua!”, a spus un internaut.

Replica lui Gardoș a venit imediat.

„Eu m-am lăsat deja și sunt foarte bine. Tu nu o să câștigi niciodată 30 de mii pe lună (legal), tocmai pentru că gândești așa”, a adăugat Florin Gardoș.