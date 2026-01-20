search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Finalul unei epoci. După 21 de ani, LeBron James nu va fi titular în All-Star Game

Publicat:

După 21 de sezoane consecutive, LeBron James nu va fi titular la All-Star Game. Echipele de start All-Star au fost anunțate, iar absența superstarului de la Los Angeles Lakers, în vârstă de 41 de ani, aflat în al 23-lea sezon NBA, produce uluială.

Jamea pare că nu înțelege decizia FOTO EPA
Jamea pare că nu înțelege decizia FOTO EPA

All-Star Game din 2026 se va juca pe 15 februarie în Intuit Dome din Inglewood, casa echipei Los Angeles Clippers. LeBron are încă oportunitatea de a fi selectat ca rezervă. Acum, mingea este în terenul antrenorilor NBA, care vor desemna ultimii 14 jucători, șapte pe fiecare conferință.  Loturile complete vor fi anunțate pe 1 februarie.

LeBron a jucat 24 de meciuri până acum în acest sezon, cu o medie de 22,6 puncte, 6,9 pase decisive și 5,9 recuperări pe meci. James a fost numit MVP al All-Star Game de trei ori.

Combinația dintre voturile fanilor (50%), jucătorii actuali NBA (25%) și jurnaliști (25%) a produs rezultatulde mai jos. Iată titularii:

EST: Cade Cunningham (Detroit, a doua apariție), Jalen Brunson (New York, a treia apariție), Tyrese Maxey (Philadelphia, a doua apariție), Jaylen Brown (Boston, a cincea apariție), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, a zecea apariție).

VEST: Steph Curry (Golden State, a 12-a apariție), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City, a patra apariție), Luka Doncic (Los Angeles Lakers, a șasea apariție), Victor Wembanyama (San Antonio, a doua apariție), Nikola Jokic (Denver, a opta apariție).

Jokic este în prezent accidentat, rămâne devăzut dacă va reveni până atunci. Primii care vor fi lăsați pe dinafară sunt fundașul de la Cleveland, Donovan Mitchell, Cavs, în Est, și fundașul de la Minnesota, Anthony Edwards, care a fost depășit de Wemby pentru ultimul loc disponibil în Vest.

