Fenomenul Sorana Cîrstea: Explicațiile celei mai spectaculoase transformări din tenisul românesc

Sorana Cîrstea își trăiește a doua tinerețe din punct de vedere sportiv la 33 de ani. Și, ca o coincidență, cele mai spectaculoase rezultate obținute de ea în 2023 au un lucru în comun: au fost înregistrate în America!

În luna martie, ea a atins sferturile la Indian Wells și semifinalele la Miami, în decurs de 22 de zile. Atunci, au fost 9 victorii în 11 meciuri, iar această serie de vis a inclus partide câștigate cu Caroline Garcia de două ori, când franțuzoaica era în Top 5 mondial, plus un succes de răsunet cu Aryna Sabalenka, aflată pe 2 WTA, la fel ca acum.

Chiar și așa, așteptările au fost foarte mici de la Sorana, înainte de US Open 2023. Din mai multe motive. În primul rând, în precedentele 16 participări, ea nu depășise niciodată turul III. Apoi, în săptămânile dinainte de turneu, „Sori“ a avut un parcurs oscilant: victorie – eșec, la Washington, Montreal și Cincinnati. La New York însă, românca e de neoprit! În acest moment, ea a bifat patru victorii cu un singur set pierdut:

*Turul I: 6-2, 6-3 cu Day (93 WTA)

*Turul II: 6-3, 6-4 cu Kalinskaya (89 WTA)

*Turul III: 6-3, 6-7, 6-4 cu Rybakina (4 WTA)

*Optimi: 6-3, 6-3 cu Bencic (13 WTA)

Așadar, apare o întrebare firească: care a fost cheia transformării Soranei în acest sezon? Sportiva născută din Târgoviște a oferit răspunsul, încă o dată, la conferința de după victoria de duminică, cu Belinda Bencic (Elveția, 26 de ani, 13 WTA).

„Thomas (n.r. – antrenorul Thomas Johansson) m-a ajutat foarte mult. Mi-a spus tot timpul: <<Nu e despre destinație ce facem, ci despre călătoria în sine. Așa că încearcă să te bucuri de ce faci zilnic>>. De când a apărut el, am început să mă bucur de antrenamente! Adică, eu mereu așteptam meciurile cu nerăbdare. Pentru că sunt o persoană foarte competitivă. Mereu am savurat meciurile mai mult decât antrenamentele. Dar acum mă bucur și de antrenamente, de călătorii, de chestiile mici. Pentru că toate fac parte din tenis. Și cred că aici s-a făcut diferența: că nu mai sunt atât de concentrată pe rezultate, pe destinație adică, ci mă dedic efortului de zi cu zi. Încerc să mă bucur de ce am de făcut astăzi, fără să mă gândesc la ce va fi mâine. Pe scurt, încerc să trec prin fiecare zi cu cea mai bună atitudine posibilă, dând totul. În plus, sunt mult mai calmă pe teren“, a spus Sorana.

Aceasta a detaliat cum suedezul Thomas Johansson (48 de ani) a transformat-o într-o jucătoare mai bună, capabilă de a atinge fazele superioare ale unor turnee mari: „Nu cred că există ceva magic. Dacă depui munca necesară, mai devreme sau mai târziu, vin și rezultatele. Am fost un pic frustrată în ultimele săptămâni, fiindcă am pierdut niște meciuri strânse la Washington, la Montreal, la Cincinnati... Îi tot spuneam lui Thomas (n.r. – antrenorului Thomas Johannson): <<Nu înțeleg de ce nu se leagă lucrurile! Pentru că fac ce trebuie, joc bine, mental am progresat atât de mult>>. Iar el mi-a zis atât: <<Fă ce faci în continuare. Pentru că lucrurile se vor lega. Și, chiar dacă nu se vor lega, poți să pui capul pe pernă, la noapte, și să spui că ai făcut tot ce trebuia>>“.

Ajunge la aproape 9 milioane de dolari din premii

Strălucind la un US Open cu premii-record, Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 455.000 de dolari! Și, cu această sumă, totalul câștigurilor ei din premiile adunate în turneele din acest an ajunge la 1.459.955 de dolari. Mai mult decât atât, în ierarhia all-time a banilor strânși din tenis, Cîrstea tocmai a ajuns la o sumă impresionantă: 8.935.462 de dolari.

Iar perspectivele Soranei arată excelent: dacă va trece de meciul cu Karolina Muchova în sferturi, ea va primi un cec de 775.000 de dolari pentru accederea în semifinale!

Partida Cîrstea - Muchova se va disputa în noaptea de marți spre miercuri, nu mai devreme de ora 02.00, ora României (Eurosport).

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Sferturi (2023)

România la US Open, proba de simplu

Turul I

Cîrstea (30 WTA) – Day (93 WTA) 6-2, 6-3

Begu (43 WTA) – Korpatsch (75 WTA) 3-6, 2-6

Țig (700 WTA) – Marino (104 WTA) 7-6, 7-6

Ruse (167 WTA) – Pliskova (25 WTA) 1-6, 4-6

Bogdan (60 WTA) – Kenin (101 WTA) 6-7, 4-6

Turul II

Cîrstea (30 WTA) – Kalinskaya (89 WTA) 6-3, 6-4

Țig (700 WTA) – Pegula (3 WTA) 3-6, 1-6

Turul III

Cîrstea (30 WTA) – Rybakina (4 WTA) 6-3, 6-7, 6-4

Optimi

Cîrstea (30 WTA) – Bencic (12 WTA) 6-3, 6-3

Sferturi

Cîrstea (30 WTA) – Muchova (10 WTA)

În noaptea de marți spre miercuri, nu mai devreme de ora 02.00, ora României.