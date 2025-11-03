Bat clopotele de nuntă în Formula 1: pilotul Charles Leclerc a apelat la un câine pentru a-și cere iubita în căsătorie

Pilotul monegasc al scuderiei Ferarri, Charles Leclerc (28 de ani), se va căsători cu Alexandra Saint Mleux. Cei doi au anunțat acest lucru printr-o postare comună pe Instagram, așa cum se face adesea în era rețelelor de socializare.

Alex este o prezență constantă în paddock. Nu a lipsit de la nicio cursă de Mare Premiu. Cu căști și ochii ațintiți, urmărește totul din garajul Ferrari.

Prima apariție publică a celor doi datează din 2023, la Wimbledon, când Leclerc își încheiase deja relația anterioară, avută cu Charlotte Siné.

Doi ani mai târziu, Leclerc a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Alexandra. Cererea a avut romantism și originalitate: pe eticheta de la zgarda lui Leo (câinele cuplului) era scris „tata vrea să se căsătorească cu tine”.