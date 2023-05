Euro 2024: Florin Tănase ratează meciurile României cu Kosovo și Elveția. Ce a pățit atacantul lui Al Jazira

Florin Tănase, atacantul lui Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), a suferit o accidentare la coapsa stângă și va sta pe bară între 4 și 5 săptămâni. El este primul jucător care ratează cele mai importante meciuri ale naționalei din preliminariile Euro 2024, cu Kosovo și Elveția.

„La deplasarea cu Al Wahda, din 18 aprilie, am primit o lovitură puternică la piciorul stâng și am simțit că ceva nu e tocmai în regulă. Iar acum trei zile, la un antrenament, am resimțit și mai tare durerea, după un contact.

Îmi pare rău că nu voi putea să ajut România acum. Dar sunt sigur că lucrurile vor merge bine în ambele partide și că voi reveni în forță foarte curând. Iar în septembrie voi putea să dau iarăși totul pentru națională”, a spus Florin Tănase pentru ProSport.

După două meciuri, România are 6 puncte. E pe locul 2, care duce la Euro 2024, la egalitate cu liderul Elveția. Partidele Kosovo - România (16 iunie, 21.45) și Elveția - România (19 iunie, 21.45), din preliminariile Euro 2024, sunt extrem de importante în ceea ce privește calificarea la turneul final de anul viitor din Germania.