Drumul spre înfrângere, marca Florentin Pera. Naționala de handbal se scufundă din cauza orgoliului și indiferenței selecționerului

România mai are fix o lună până la debutul la Campionatul European de handbal, găzduit de Austria, Elveția și Ungaria. Turneul Carpați, competiție amicală de tradiție organizată în România, reprezintă una dintre ultimele șanse de a pune la punct ultimele detalii înainte de turneul final. Însă naționala lui Florentin Pera (foto) se află pe drumul greșit, și asta nu din cauza retragerilor unor sportive emblematice sau a lipsei de valoare a celor care trebuie să le înlocuiască. Ci pentru că selecționerul și președintele federației, Constantin Din, și-au bătut joc de niște jucătoare.

Naționala de handbal a suferit una dintre cele mai mari umilințe din istorie, pierzând sâmbătă cu Elveția, echipă care nu contează în această disciplină, la 9 goluri diferență, 27-36. A fost un meci de pregătire, în care „nu s-a urmărit rezultatul“, după cum a spus Pera la final, însă eșecul scoate de sub preș mai multe probleme ale primei reprezentative.

Buceschi, îndepărtată de indiferență

După retragerile Cristinei Neagu și Crinei Pintea, care au venit firesc, a urmat cea a Elizei Buceschi. Însă renunțarea la națională a uneia dintre cele mai inteligente jucătoare a venit din cauza indiferenței antrenorului și a celor din birourile federației. În martie 2016, Eliza înscria 11 goluri împotriva Danemarcei la turneul preolimpic din Aarhus, iar România se califica la Jocurile Olimpice de la Rio, ultima ediție la care naționala feminină a participat. La finalul meciului, jucat efectiv într-un picior, Buceschi a dat interviuri desculță, cu o pungă de gheață bandajată în jurul gleznei drepte. Cu o zi înainte, nu putea nici măcar să pășească! Din cauza sacrificiului, a ratat restul sezonului.

Scenariul s-a repetat anul trecut, la Campionatul Mondial din 2023, unde a jucat din nou accidentată, fiind folosită mult, chiar și după ce România lui Florentin Pera pierduse șansele de calificare la turneul preolimpic. Cea mai bună marcatoare a echipei la turneul din Danemarca a pierdut din nou restul sezonului, fiind indisponibilă următoarele patru luni pentru echipa de club.

La „schimb“, a primit indiferență din partea selecționerului, care nu a mai convocat-o la următoarele acțiuni ale echipei naționale pe motiv că jucătoarele tinere trebuie testate. „Nu vârsta sau accidentările m-au făcut să iau această decizie, ci mai degrabă modul în care s-au desfășurat lucrurile după Campionatul Mondial, turneu în care am jucat practic la sacrificiu, în dorința imensă de a ne califica la turneul preolimpic“. Eliza Buceschi renunța astfel la națională, dezamăgită de comportamentul selecționerului, girat de șeful federației.

Niciun deget mișcat pentru a le întoarce pe jucătoarele retrase

Nu a primit niciun mesaj de mulțumire sau un moment care să îi marcheze retragerea. La fel cum au fost ignorate și Cristina Neagu sau Crina Pintea, pentru care nu s-a făcut nimic să revină asupra deciziilor sau măcar să se găsească un mod de le a folosi în continuare experiența și valoarea, scrie lead.ro.

Modul în care este făcut schimbul de generații – unul pe care actualul selecționer îl folosește ca explicație pentru fiecare decizie pentru care e criticat – este evident eronat. Norvegia sau Franța integrează treptat jucătoare tinere în sisteme funcționale și se mențin mereu la nivel înalt. Cultura sportivă este diferită în România, unde se dă cu piciorul la tot ce a fost bun și se mizează doar pe forțarea unor jucătoare tinere.

Cristina Laslo, eliminată și de la club, și de la națională

Însă și acest lucru este făcut după ureche, după interese și după orgolii. Astfel, nu e de înțeles eliminarea din echipă a Cristinei Laslo, văzută drept urmașa celor retrase. Coordonatoarea de joc, centrul reconstrucției noii echipe, nu joacă la Turneul Carpați și probabil nu o va face nici la Euro 2024, în urma unui conflict între cei doi la echipa de club. Florentin Pera, care antrenează în paralel și Gloria Bistrița, a trimis-o pe Cristina Laslo la echipa de tineret a clubului, după care a exclus-o și din lotul naționalei, decizie susținută de conducerea federației.

Motivul invocat de selecționer este lipsa ei de formă, însă cele trei meciuri de la Trofeul Carpați (ultimul, cu Brazilia, pierdut cu 31-34) i-ar fi dat șansa să sudeze relațiile de joc cu colegele de echipă. „Nu sunt accidentată, îmi doresc să ajut echipa națională!“, a punctat Cristina Laslo, căreia Pera i-a răspuns imediat: „O să fie la Euro, dacă va fi în formă“. Dar cum să fie în formă dacă a fost exclusă de la echipa de club?

Dindiligan, dată dispărută

O altă jucătoare care a dispărut din peisajul naționalei este Alexandra Dindiligan, una dintre puținele handbaliste din România care fac față în „marea“ de sportive străine de primă mână de la CSM București. Aceasta nu a mai fost convocată, din motive necunoscute.

Un alt lucru care i se reproșează lui Florentin Pera este faptul că, antrenând atât echipa națională, cât și o echipă de club, ar trebui să le dea o șansă româncelor. Însă Gloria Bistrița a avut partide în s-a bazat numai și numai pe „straniere“. Tema a fost abordată și de Gheorghe Tadici, omul sub aripa căruia a crescut Florentin Pera.

Acesta l-a apărat, susținând că problema pleacă de la București: „Cum și unde le mai creștem noi pe handbalistele noastre și unde la mai promovăm? Chiar și Pera am văzut că folosește foarte multe jucătoare străine la echipa lui de club. Dar face lucrul ăsta ca să țină pasul cu echipele astea de prin București și cu cele care aduc jucătoare străine pe bandă rulantă. În plus, are și el un obiectiv de îndeplinit la echipa de club și nu stă nimeni după tine să crești și să promovezi jucătoarele noastre române“. Tadici e însă contrazis de cei de la Dunărea Brăila, de exemplu, unde Jan Leslie nu se sfiește să mizeze pe jucătoarele române, astfel că Lixăndroiu (momentan accidentată), Coteț, Raicea, Lupei, Şerban, Mohamed, Borş sau Popa au loc să crească.

Decizie bizară a federației

Trofeul Carpați are un scop important, de pregătire pentru turneele finale – mondiale sau europene – programate la sfârșitul fiecărui an. Până acum, alături de România A și România B, mai erau invitate două reprezentative. Din acest an, federația a schimbat formatul, alături de naționala mare jucând alte 5 străine: Brazilia, Elveția, Macedonia de Nord, Slovacia, Turcia. Nu a mai fost loc pentru o a doua echipă a României, care să dea șansa mai multor handbaliste tinere să joace, deși scopul declarat al FRH este construirea unei noi echipe pentru Jocurile Olimpice din 2028.