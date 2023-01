Djokovici, răspuns fabulos la Australian Open: Experta Eurosport a început să râdă în hohote VIDEO

Djokovici (Serbia, 35 de ani, 5 ATP) e acum la două victorii de Grand Slam-ul cu numărul 22. Care l-ar pune la egalitate pe primul loc, alături de liderul actual la acest capitol, Rafael Nadal. Dintre cele 21 de trofee majore din palmaresul sârbului, nouă au fost cucerite, la Melbourne. Primul, în 2008.

După victoria cu Rublev din sferturi, Djokovici a fost întrebat de Barbara Schett, la microfonul Eurosport, cum ar fi reacționat, dacă cineva i-ar fi zis că va ajunge la 21 de Grand Slam-uri și zece semifinale de Australian Open, acum 15 ani.

„Aș fi zis că pot să fac chiar mai mult de atât (râde). Am avut mereu obiective mari, am îndrăznit să visez, așa am fost crescut și vreau să le mulțumesc pentru asta părinților mei și oamenilor apropiați. Încă din 2007, am visat să devin lider mondial, deși sunt dintr-o țară mică, care, la vremea respectivă, era ruptă de război. Nu mulți au crezut că pot, dar am avut mereu această mentalitate. Ce-i drept, uneori, și eu simt nevoia să mă ciupesc, să mă asigur că nu visez, pentru că performanțele pe care le-am obținut sunt incredibile. Simt că mai am energie în picioare pentru a mai îndeplini anumite obiective“, a spus sârbul de 35 de ani.

Australian Open 2023, masculin

Sferturi

*Khachanov (20 ATP) – Korda (31 ATP) 7-6, 6-3, 3-0, abandon Korda

*Lehecka (71 ATP) - Tsitsipas (4 ATP) 6-3, 7-6, 6-4

*Shelton (89 ATP) - Paul (35 ATP) 6-7, 3-6, 7-5, 4-6

*Djokovici (5 ATP) - Rublev (6 ATP) 6-1, 6-2, 6-4

Semifinale

*Khachanov (20 ATP) - Tsitsipas (4 ATP)

*Paul (35 ATP) - Djokovici (5 ATP)

Se vor juca, vineri, după ora 10.30 (Eurosport)